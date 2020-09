Fresco e chic al tempo stesso, questo abbinamento sarà il vostro passe-partout da sfruttare in questo periodo, day and night!

Che le vostre vacanze siano già finite da tempo o che siate in procinto di partire, poco importa: di fatto è ancora estate e quella voglia di portare un tocco vacanziero anche nel look non è ancora passata.

Ecco perchè la combo che vi proponiamo oggi è più attuale che mai. Sì, perchè mette in scena due capi che si adattano alla perfezione al passaggio (spesso complicato) da una stagione all'altra.

Se poi il suggerimento arriva da una delle regine dello street style come l'influencer tedesca Gitta Banko, meglio ancora, no?

Protagonisti due pezzi evergreen come i jeans bianchi (eh no, non s'indossano solo d'estate!) e la classica camicia azzurra.

Gitta li mixa con le mules glitter con tacco in plexi fluo di Amina Muaddi e con una borsa munita di piume di Marques Almeida per accentuarne il potenziale glamour.

Ma se preferite un effetto più soft potete tranquillamente optare per un abbinamento con un paio di sneakers e una tracolla compatta per sfruttarlo anche tutti i giorni.

Ecco i nostri consigli di shopping per replicare al volo la sua mise stilosa!

Camicia azzurra con maxi tasche ZARA

Credits: zara.com

Jeans bianchi cropped MANGO

Credits: shop.mango.com

Mules glitter AMINA MUADDI

Credits: mytheresa.com

Borsa con le piume MARQUES ALMEIDA

Credits: fwrd.com

Occhiali da sole squadrati RAY-BAN

Credits: ray-ban.com