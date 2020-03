La designer di scarpe più hot del momento arriva oggi su MyTheresa.com con una nuova capsule collection interpretata dalla digital content creator Pernille Teisbaek

Per chi ama la moda, e in particolare le scarpe, il nome di Amina Muaddi non è certamente una sorpresa. La designer di origini giordano-rumene è una vera esperta in campo di accessori e comunicazione.

Dopo aver lavorato al suo marchio dal nome Oscar Tiye per anni (ricordate il modello Minnie con orecchie da topolina alla caviglia? Un best seller assoluto) con base in Italia si è trasferita in Francia dove ha iniziato con pazienza a lavorare al lancio del suo omonimo brand.

Dal design sensuale e accattivante, caratterizzate da un tacco affusolato, ma a forma squadrata, le scarpe Amina Muaddi diventano immediatamente oggetto di culto di migliaia di ragazze e grazie alla potenza mediatica personale della designer stessa e alle sue campagne digitali irresistibili, vengono velocemente conosciute in tutto il mondo.





La capsule collection con MyTheresa.com arriva in un momento in cui abbiamo bisogno di bellezza e di sognare a quando potremo uscire e indossare di nuovo i nostri amati abiti e - perché no? - scarpe dal tacco alto e non sneakers.





Con immagini esclusive scattate dalla fotografa Polina Vinogrova a Copenhagen, MyTheresa.com lancia oggi la nuova collezione interpretata dall’influencer e content creator Pernille Teisbaek, una delle ragazze della posse nordica più stilose e più amate.





I modelli proposti? Slingback in pvc rosa impreziosite da dettagli gioiello, sandali in raso con lacci luminosi che avvolgono la caviglia (disponibili anche in versione oro) e ancora sandali e décolletées a base grafica leopardata e per chi vuole un vibe più disco ecco le zeppe di un ceruleo iridescente accoppiate con scarpe eleganti dello stesso colore.

Dieci modelli per dare un twist unico a look semplici fatti di jeans e giacca di pelle o rendere ancora più speciali le vostre mise serali.





Tutti i modelli sono disponibili da oggi 25 Marzo su MyTheresa.com che continua le consegne in Italia.