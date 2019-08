L'influencer tedesca Inga Brauer ci suggerisce con quali capi e accessori mixare i jeans bianchi per un risultato super!

I jeans bianchi sono uno dei key pieces dell'estate, su questo non ci piove. Ma non è sempre facile trovare il modo giusto di abbinarli e renderli protagonisti degli outfit estivi più chic.

Come fare quindi? L'influencer tedesca Inga Brauer non ha di questi dubbi e ci regala lo spunto perfetto per un look fresco e glamour.

Per una combo riuscita come la sua è indispensabile puntare sulla semplicità.

Scegliete dei jeans cropped con orli sfrangiati (alias il modello must di stagione) e abbinateli con una t-shirt rosa pastello, sandali bianchi con listini incrociati e una tracolla in pelle.

Concedetevi poi giusto un dettaglio più "eccentrico" degli altri, come gli occhiali da sole cat-eye con montatura rosa shocking.

Pronte a sperimentarlo su di voi? Con questi capi e accessori il risultato sarà superlativo, fidatevi!

Jeans bianchi cropped MANGO

Credits: shop.mango.com





T-shirt di cotone RE/DONE

Credits: net-a-porter.com





Sandali con listini incrociati ZARA

Credits: zara.com





Tracolla in pelle GUCCI

Credits: gucci.com





Collana con charms MORELLATO

Credits: morellato.com





Occhiali da sole MIU MIU

Credits: mytheresa.com





Orologio SWAROVSKI

Credits: swarowski.com