I pantaloni corti alla caviglia sono una certezza del guardaroba tutto l'anno ma nella bella stagione ancora di più: ecco quali scegliere!



Pronte a mettere in mostra le caviglie? I pantaloni cropped, quelli che sfiorano per l'appunto la caviglia, tornano a conquistarci e a regalare un tocco stiloso al nostro armadio.

Certo non parliamo di un capo seasonal: sappiamo bene che hanno il loro grande perché tutto l'anno. Ma secondo noi è proprio nella bella stagione che possiamo "sfruttarli" meglio e di più, abbinandoli a sandali, mules e décolleté ad alto tasso glamour. Oppure mixandoli con le nostre sneakers preferite per un look da giorno comfy-chic.

Insomma le combo sono davvero tante e assecondano i gusti di ciascuna. Così come la varietà di modelli proposti per la PE 2020: aderenti o ampi, dalla vita regular o alta, essenziali in denim o elegantissimi in tessuto jacquard, a tinta unita o a fantasia. Scommettiamo che troverete senz'altro quelli più adatti a voi?

Cropped pants jungle print BEATRICE B

Credits: beatriceb.com

Con risvolto alla caviglia MARELLA

Credits: it.marella.com

Color ruggine con pinces TOPSHOP

Credits: topshop.com

Verde pastello con fiocco in vita SAINT TROPEZ su Zalando

Credits: zalando.it

Con orli ricamati MIU MIU

Credits: net-a-porter.com

Culotte pants TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Cropped pants neri PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

In denim KING LOUIE su Zalando

Credits: zalando.it

A fiori ERDEM

Credits: net-a-porter.com

Con cintura MANGO

Credits: shop.mango.com

Cropped pants ampi H&M

Credits: hm.com

In tessuto jacquard LOVE COPENHAGEN su Zalando

Credits: zalando.it

Pantaloni bianchi alla caviglia ZARA

Credits: zara.com

Pantaloni cropped CATERINA MORO

Credits: caterinamoro.it