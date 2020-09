I jeans a vita alta sono IL modello più amato del momento: mixateli come fa l'attrice Anna Foglietta e otterrete un risultato super glam!



Che i jeans a vita alta siano ormai da diverse stagioni una grande certezza del nostro guardaroba è un fatto indiscutibile.

Modello entrato nel cuore di molte di noi, sono ottimi per esaltare il punto vita e alzare il baricentro, un trucco semplice per far sembrare le gambe più lunghe! (Sapevate che sono il modello ideale per chi ha il fisico a pera?)



Non solo noi, "normal people" li amiamo, ma anche attrici e celeb.

Tra queste ultime uno dei look che abbiamo apprezzato di più ultimamente è quello di Anna Foglietta: anche lei infatti non è insensibile al loro fascino. Non a caso l'attrice li ha sfoggiati proprio a Venezia durante l'ultima edizione della Mostra del Cinema di cui era madrina. Il risultato lo lasciamo giudicare a voi!



L'attrice, tra un red carpet e l'altro (non perdetevi i look più belli della 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia), ha sfoggiato anche questa mise firmata Alberta Ferretti decisamente più easy e tutta da copiare!

Protagonisti come dicevamo i jeans a vita alta (anzi oseremmo dire altissima!). Perfetti nella combo con una camicia maschile giocata sulla stessa nuance di grigio (l'ideale per slanciare otticamente la figura!), una cintura di pelle con le borchie e un paio di sandali neri con tacco.

Immaginatevi di aggiungere poi un bel blazer sulle spalle, una delle It bag più desiderate di stagione (noi vi proponiamo l'iconica Jackie 1961 di Gucci) e occhiali da sole tondi con strass sulla montatura.

Non vi è venuta una pazza voglia di replicare subito questa mise? E allora ecco i capi e gli accessori giusti su cui puntare per rubarle il look!

Jeans a vita alta ALBERTA FERRETTI

Credits: albertaferretti.com

Camicia morbida con taschini ZARA

Credits: zara.com

Cintura con borchie STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Sandali in pelle MANGO

Credits: shop.mango.com

Occhiali da sole con strass GIORGIO ARMANI

Credits: armani.com

Blazer doppiopetto IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Borsa hobo Jackie 1961 GUCCI

Credits: gucci.com

Orologio Aiglon Dame EBERHARD &CO.

Credits: eberhard-co-watches.ch