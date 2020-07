Fisico a pera? Tranquille, siete in ottima compagnia! Ecco i nostri consigli e i trick giusti per il vostro tipo di fisico.

Fianchi più morbidi e rotondi, lato B pronunciato alla JLo o anche solo qualche kg che, se deve arrivare, si "piazza" proprio nella parte bassa del corpo?

Benvenute nel club della body shape a pera (o a triangolo, se preferite), una delle strutture fisiche più diffuse in circolazione.

Ma attenzione, taglia e aumenti di peso non c'entrano, si tratta proprio di una struttura fisica ben precisa che vede, come vi anticipavamo, una differenza (che può essere da lieve a più evidente) tra le proporzioni della parte alta e parte bassa del corpo.

Ecco le caratteristiche di chi ha un fisico a pera:

è più minuta nella parte alta, può avere una vita anche molto sottile e ben delineata

ha fianchi che, immaginando una linea dritta che scende da sotto l'ascella, tendono a sporgere .

che, immaginando una linea dritta che scende da sotto l'ascella, . può avere un lato B più pronunciato (ma anche no).

più pronunciato (ma anche no). può avere le " culotte de cheva l" (i famigerati cuscinetti di adipe che si formano tra gluteo e coscia).

l" (i famigerati cuscinetti di adipe che si formano tra gluteo e coscia). se mette su qualche kg inevitabilmente sarà localizzato soprattutto nella zona del basso addome, fianchi, sedere e cosce (mentre, farà più fatica a perdere peso in questa zona).

(mentre, farà più fatica a perdere peso in questa zona). spesso - ma non sempre - ha baricentro basso (ovvero: la misura del busto è più lunga di quelle delle gambe, con il risultato che la figura appare più "schiacciata" e , di conseguenza, più bassa).

Se vi ritrovate nella maggior parte di queste caratteristiche allora fate parte della categoria.

Ma quali sono i tips e i consigli per valorizzare al meglio la body shape a pera, lavorando per minimizzare la "sproporzione" tra parte alta e bassa del fisico ed esaltando i suoi punti di forza?

Partiamo da una premessa importante: nascondere e coprire non serve a nulla, anzi. Quante di voi, ad esempio, da ragazzine con il complesso dei fianchi e del sedere, legava la felpa in vita? L'errore sta proprio lì per due motivi: il primo è che l'occhio altrui cadrà subito in quella zona; il secondo è che aggiungerete otticamente ancora più volume alla parte "incriminata".

Pensate a Jennifer Lopez, diventata un po' un simbolo della "categoria" e che ha fatto dell'esaltazione dei suoi fianchi e del suo lato b la sua cifra stilistica.

Ma l'artista, che negli anni ha imparato a valorizzare le sue forme, è in ottima compagnia: Rachel Bilson (la Summer di The OC), Rihanna, Leighton Meester (Blair di Gossip Girl) e Beyoncé sono solo alcune delle celeb che condividono questa body shape con JLo, con le dovute differenze.

Cosa fare allora per valorizzare al meglio la body shape? Semplice, giocare otticamente con proporzioni e linee e vi spieghiamo come:





Fisico a pera: i consigli per vestirsi e valorizzare la body shape





Partiamo da un paio di semplici premesse da tenere presenti sempre quando facciamo shopping:

L'ideale è restringere otticamente la parte bassa del corpo. Come? Utilizzando, ad esempio, colori scuri, linee asciutte e verticali che slancino otticamente la figura. Occhio ai tessuti che dovranno essere morbidi e non eccessivamente strutturati per non aggiungere volume.

del corpo. Come? Utilizzando, ad esempio, che slancino otticamente la figura. Occhio ai che dovranno essere e non eccessivamente strutturati per non aggiungere volume. Concedetevi, invece, colori chiari e dettagli particolari solo per la parte alta del corpo . In questo modo riproporzionerete otticamente il tutto (ad esempio: bluse con maniche importanti come quelle a sbuffo o con volant, dettagli come spille o patch, stampe vivaci o che catturino l'attenzione sono tutti un ottimo stratagemma).

. In questo modo riproporzionerete otticamente il tutto (ad esempio: bluse con maniche importanti come quelle a sbuffo o con volant, dettagli come spille o patch, stampe vivaci o che catturino l'attenzione sono tutti un ottimo stratagemma). Il monocolore può dare una mano a slanciare la silhoutte (vanno bene anche toni diversi dello stesso colore, sempre mantenendo la nuance più scura sotto e la più chiara sopra).

può dare una mano a (vanno bene anche toni diversi dello stesso colore, sempre mantenendo la nuance più scura sotto e la più chiara sopra). Ricordate che nella scelta di giacche o maglie è fondamentale che l'orlo non cada proprio lì dove la figura di allarga : bene quindi a una giacca più corta o un blazer più lungo (non troppo) ma sempre o al di sopra o al di sotto del punto più largo del fianco.

: bene quindi a una giacca più corta o un blazer più lungo (non troppo) ma sempre o al di sopra o al di sotto del punto più largo del fianco. per quanto riguarda le stampe: gessati e righe verticali sono molto utili per aiutare a slanciare la figura, nel caso di gonne e pantaloni. Al contrario, tutto quello che crea delle linee orizzontali (stampe, dettagli, zip e cinturini) vanno evitati nella parte bassa del corpo mentre vanno bene da indossare nella parte alta.



Fisico a pera: vestiti e gonne, i migliori alleati





Abiti e gonne sono di sicuro la scelta più semplice e donante per chi ha il fisico a pera. Prima di tutto perché otticamente risolvono la questione del baricentro (il punto del cavallo non è visibile e quindi è possibile recuperare cm e spostare la vita più in alto).



Ma quali sono i modelli migliori? L'importante è che scendano più svasati (ad A) e morbidi sui fianchi (bene i modelli in stile anni 50, i corolla dress, ad esempio) e che definiscano bene il punto vita.

Volant e ruches sono ok ma solo se concentrati nella parte alta!



*** Abiti: i modelli perfetti per ogni body shape ***

Credits: Reformation



Per le gonne, optate, come già detto, per modelli a vita alta - da evidenziare anche con una cintura, se lo desiderate - bene modelli ad A, a tulipano (o a godet). Ok anche alle gonne a pieghe, occhio a quelle con le pieghe troppe fitte e sottili che tenderebbero ad "aprirsi".



Attenzione sempre alla scelta dei tessuti: ok a materiali leggeri, morbidi e fluidi, no a quelli più strutturati e pesanti (ad esempio: nel caso del velluto, meglio quello a coste - che verticalizza - rispetto a quello liscio)!

*** Gonne: i modelli per ogni body shape ***



Credits: Net-a-porter



Fisico a pera: quali pantaloni scegliere





Lo sa bene chi ha il fisico a pera: trovare un paio di pantaloni che stiano bene sia in vita che sui fianchi è un'impresa ardua. Spesso è necessario portare a "riprendere" in sartoria il modello perché, ad esempio, la vita tende sempre a "ballare" rispetto ai fianchi (un po' come succede di prassi a chi ha il fisico a clessidra). Inoltre i pantaloni, oltre a evidenziare i fianchi, rischiano di rendere ancora più evidente la questione del baricentro basso.



Ma esistono modelli perfetti per il fisico a pera, ecco quali:



Credits: Net-a-porter

Pantaloni Sì per il fisico a pera: ok a modelli ampi come i flare o a palazzo e i bootcut. L'importante è che siano a vita alta, così da alzare otticamente il baricentro. Per i jeans ok anche ai mom fit e i modelli regular a patto che la vita sia alta e il cavallo non basso (sempre per il discorso del baricentro).



Pantaloni NO per fisico a pera: i modelli che non aiutano sono, ovviamente, gli skinny e tutti i modelli super aderenti. No ai pantaloni dal taglio androgino con tasche laterali (i classici modelli tailleur, per intenderci) che tendono ad "aprirsi" e ai chinos. No a pantaloni cargo con i tasconi! Occhio anche ai jeans boyfriend: il fit rilassato potrebbe ingannarvi ma vita e cavallo basso non perdonano.



Capitolo leggings: ok, ma solo se li portate dentro un paio di stivali in continuità cromatica (come dicevamo sopra). Leggings e sneakers o ballerine? Decisamente no!

Infine ricordate sempre di prediligere tessuti più morbidi e leggeri!



*** Pantaloni come sceglierli in base alla body shape ***



Fisico a pera: capitolo costumi da bagno

Per quanto riguarda costumi da bagno e beachwear i modelli giusti per il fisico a pera sono quelli a vita alta (avete presente quelli con lo slip un po' retro) o anche più minimal ma è impostante che sia sgambato.

Più risale verso l'osso dell'anca e meglio è perché allunga le gambe. Ok ai laccetti sottili ma solo se portati sempre un po' alto .

Importante anche calibrare la parte alta: se avete un seno più minuto ricordate di dare un po' di volume (con ad esempio dei volant o delle ruches). Riequilibrerete la parte alta e la parte bassa, rendendo la figura proporzionata.

Credits: Oysho



Fisico a pera: occhio agli accessori

Sulle cinture abbiamo già detto che sono perfette per enfatizzare la vita e alzare il baricentro.

Per quanto riguarda le borse, attenzione a come le portate: quelle a spalla o quelle a mano sono l'ideale.

Invece, le tracolle non sono la scelta migliore: appoggiandosi sui fianchi catturano l'attenzione e la portano proprio lì!

Credits: Net-a-porter



Capitolo scarpe: se, come abbiamo detto, vogliamo slanciare la figura (in caso di baricentro basso) e non vogliamo "spezzarla", l'ideale sarebbe giocare con la continuità cromatica e scegliere calzature che non creino stacco con il resto della gamba. Ok quindi a calzature nude oppure in tinta con le calze (quando parliamo di collant meglio scegliere tinte scure come nero, blu, bordeaux e, rigorosamente opachi).

Occhio a cinturini e laccetti: se non sono in continuità cromatica, spezzano ulteriormente e accorciano otticamente.



Credits: Net-a-porter

Infine: se comunque volete concedervi una scarpa importante o a contrasto, no problem. Il trick è riportare l'attenzione più in alto: un rossetto rosso "wow" o un dettaglio particolare sulla blusa/camicia, aiuteranno a riproporzionare il tutto.

E ricordate: vestire tenendo conto delle proprie caratteristiche aiuta a valorizzare il vostro fisico ma non dimenticate mai il vostro stile personale.

Sapere cosa vi dona di più non vuol dire rimanere imbrigliate in canoni che non sentite vostri ma potenziare al massimo i vostri pregi portandoli in primo piano, nel rispetto della vostra personalità.