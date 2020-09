Dall'arrivo in Laguna al red carpet, scoprite con noi gli abiti delle star alla 77esima Mostra del Cinema

2 settembre, la 77esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica ha inizio. In un anno, questo 2020, che ce ne ha fatte passare di tutti i colori e che ha visto saltare gli eventi più importanti (vedi il Festival di Cannes), le speranze di ritrovarsi al solito appuntamento al Lido erano poche. E invece, srotolato il tappeto rosso e prese tutte le precauzioni del caso, come proiezioni con obbligo di mascherina e sale dai posti distanziati, il Festival si fa. E noi siamo pronti per il consueto red carpet.

Diverso dal solito, diremmo unico nel suo genere, il red carpet di questa edizione è un po' come quelle partite di campionato che abbiamo visto negli ultimi due mesi: senza tifosi, con i soli addetti ai lavori. "Barricato" per impedire assembramenti. E con pochi fotografi a bordo campo (pardon, a bordo tappeto) pronti a raccontare l'edizione più strana di sempre.

Ma nonostante le avversità, e tutte le "novità" di cui sopra, le celebrities sono arrivate e arriveranno, fino al 12 settembre, e con loro gli immancabili look che amiamo tanto e che vogliamo raccontarvi day by day.

Anna Foglietta, madrina dell'edizione, Tilda Swinton, pronta a stringere il suo Leone alla Carriera, Cate Blanchett, presidentessa della giuria. Tutte, con i loro migliori look (o quasi!).



Venezia’77: tutti i look delle star sul red carpet Cate Blanchett con un abito del 2015 firmato ESTEBAN CORTAZAR. Scarpe JIMMY CHOO e gioielli POMELLATO.

Credits: Getty Images

Anna Foglietta in GIORGIO ARMANI

Credits: Getty Images

Tilda Swinton in CHANEL.

Credits: Getty Images

Elodie in VERSACE.

Credits: Getty Images

Sveva Alviti in VALENTINO.

Credits: Getty Images

Taylor Hill in ETRO.

Credits: Press Office

Linda Caridi in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Laura Morante in ETRO.

Credits: Press Office

Paola Turani in NAEEM KHAN, sandali RENE CAOVILLA.

Credits: Getty Images

Roberta Armani in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Ester Exposito

Credits: Getty Images

Maria Leitner

Credits: Getty Images

Lotte Verbeek in ALBERTA FERRETTI.

Credits: Press Office

Mariana Falace

Credits: Getty Images

Eleonora Gaggero

Credits: Getty Images

Erika Aurora in MARIO COSTANTINO TRIOLO

Credits: Getty Images

Ma Venezia, per le star, non è fatta solo di tappeti rossi e paillettes: scoprite con noi, ogni giorno, i look "off-duty": dall'arrivo in aeroporto all'attracco in Laguna, lo stile da Mostra va ben oltre gli abiti da sera...

I look da giorno alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia Sveva Alviti in VALENTINO, accessori ROGER VIVIER.

Credits: Press Office

Paola Turani in VICTORIA BECKHAM, borsa DOLCE&GABBANA, scarpe MANOLO BLAHKIN.

Credits: Getty Images

Cate Blanchett in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Linda Caridi in GIORGIO ARMANI.

Credits: Getty Images

Laura Morante in ETRO.

Credits: Press Office

Taylor Hill in ETRO.

Credits: Press Office

Anna Foglietta in FENDI.

Credits: Getty Images

Ludivine Sagnier

Credits: Getty Images

Veronika Franz

Credits: Getty Images

Dora Bouchoucha

Credits: Getty Images

Ester Expósito in ETRO.

Credits: Press Office

Anna Foglietta in GIORGIO ARMANI.

Credits: Press Office

Tilda Swinton in CHANEL.

Credits: Getty Images

Cate Blanchett con occhiali da sole e borsa VALENTINO.

Credits: Getty Images

Laura Morante in ETRO.

Credits: Press Office

