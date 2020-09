Olivia Palermo ci conquista per l'ennesima volta con uno dei suoi outfit impeccabili.

Avete messo in conto di acquistare una gonna bianca midi per l'autunno? Ottima idea! Un modello femminile e versatile, da indossare dal mattino alla sera. Se non credete a noi, vi fiderete senz'altro di un'icona di stile come Olivia Palermo.

La trendsetter americana famosa per il suo guardaroba perfetto e per il suo gusto ineccepibile ne sfoggia una lunga fino a metà polpaccio e la resa è super chic, non c'è che dire.

Per abbinarla come lei, vi bastano pochi pezzi ma scelti con estrema cura: una blusa nera in chiffon per ottenere il contrasto black&white che rende speciale l'intero outfit, una cintura stampa pitone e un paio di mules con borchie metallizzate che regalano un tocco rock.

Aggiungete una borsa a mano dal design particolare (la sua è della designer brasiliana Gissa Bicalho) e avrete un look da 10 e lode!

Gonna bianca midi GLAMOROUS su Zalando

Blusa a pois con maniche in chiffon MANGO

Borsa con ricami GISSA BICALHO

Mules con borchie dorate ASOS

Cintura pitonata TAMARIS su Zalando

