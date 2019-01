La giacca più soffice e "morbidosa" dell'intero guardaroba continua a mietere fashion victim: a noi piace mixata così

Se state meditando di acquistare una giacca "Teddy Bear", ossia il modello fluffly e caldissimo che ricorda tanto un orsetto di peluche, siete sulla strada giusta.

Sì, perchè oltre a essere il tormentone fashion del momento, trattasi anche della soluzione ideale per affrontare il freddo di questo periodo dell'anno senza rinunciare minimamente allo stile.

Ma come abbinarla per un look da giorno comodo e cool al tempo stesso?

Abbiamo sbirciato tra gli scatti di street style più interessanti e ci è subito balzata all'occhio la mise dell'influencer Swantje Soemmer.





Se l'idea piace anche a voi e volete replicarla, armatevi di un paio di cropped pants in velluto nero, una maglia dolcevita in cashmere e dei sandali con fascette tempestate di strass (da indossare rigorosamente con le calze, viste le temperature!).

Accessorio finale, perfetto per dare un tocco sporty all'insieme, il marsupio di Burberry da portare alla bandoliera.

Ecco i nostri consigli per uno shopping mirato!





Giacca in faux shearling MAJE

Credits: net-a-porter.com





Maglia a girocollo FALCONERI

Credits: it.falconeri.com





Pantaloni in velluto J BRAND

Credits: net-a-porter.com





Sandali con strass ZARA

Credits: zara.com





Marsupio in tela check e pelle BURBERRY

Credits: burberry.com





Occhiali da sole con lenti sfumate DIOR

Credits: dior.com





Anello in oro e diamanti della collezione Serpenti BULGARI

Credits: bulgari.com