La protagonista del nuovo "Charlie's Angels" Ella Balinska ci convince con un abbinamento insolito ma veramente cool in cui mixa righe e rombi. Pronte a rubarle l'idea?



L'attesa per tutti gli appassionati di Charlie's Angels è quasi finita. Il nuovo film diretto da Elizabeth Banks uscirà finalmente nelle sale italiane il 9 Gennaio 2020. Nei panni delle 3 protagoniste femminili le attrici Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.

E proprio quest'ultima, meno conosciuta rispetto alle colleghe, ha catalizzato la nostra attenzione con il suo stile impeccabile.

L'attrice, nata a Londra 23 anni fa, nonostante la sua giovane età, sembra avere già le idee piuttosto chiare in fatto di look.

Come dimostra questo outfit (lei indossa un completo di Michael Kors Collection) in cui mescola due pattern geometrici diversi con grande maestria: blazer a righe e pullover a rombi.





Per completare la sua mise sono sufficienti una camicia bianca, un paio di pantaloni a vita alta dall'allure maschile, sneakers bianche e una borsa a mano in pelle neutra. Facile, no?

Ecco i pezzi da avere per rubarle lo stile in poche mosse!









Blazer a righe verticali DIANE VON FURSTENBERG

Credits: farfetch.com





Pullover a rombi BRUNELLO CUCINELLI

Credits: farfetch.com





Camicia bianca MANGO

Credits: shop.mango.com





Pantaloni manlike a vita alta GANNI

Credits: net-a-porter.com





Sneakers Stan Smith ADIDAS

Credits: adidas.it





Borsa in pelle martellata MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it