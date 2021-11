Elisabetta Canalis indossa la maglieria Ultralight with Cashmere di Intimissimi per affrontare i primi freddi senza rinunciare allo stile

Comoda, calda e versatile, la collezione Ultralight with Cashmere firmata Intimissimi ha conquistato anche Elisabetta Canalis.

La show-girl italiana based in Los Angeles ha postato di recente una foto in cui indossa uno dei capi chiave della linea del brand: la maglia a collo alto nei toni del beige, un vero passe-partout da avere sempre a disposizione nel guardaroba e da mixare praticamente con tutto.

La fibra in pregiato cashmere poi la rende morbida e caldissima, una vera coccola sulla pelle, specialmente quando arrivano i primi freddi.

Da abbinare, come dicevamo, davvero con tutto. Sotto a un cardigan o a una camicia di seta, con un tailleur elegante in ufficio, con jeans e un bel gilet o con una gonna, e persino sotto a un abito smanicato: le combinazioni sono praticamente infinite.

Elisabetta sceglie di indossarlo con un paio di cargo pants a vita alta sui toni del beige. Noi aggiungeremmo sopra un blazer stampa pied de poule, un paio di mocassini in pelle e una borsa in nappa chiara. Get the look!

Maglia a collo alto in Modal Ultralight con Cashmere INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Pantaloni a vita alta con cintura MANGO

Credits: shop.mango.com

Blazer stampa pied de poule KOCCA

Credits: kocca.it

Mocassini in pelle nera & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Borsa a tracolla ZARA

Credits: zara.com

