La "It Girl" danese Emili Sindlev ci ha fatto innamorare a prima vista di questo abbinamento cromatico. Non lo adorate anche voi?

Che le influencer nordiche avessero una marcia in più nell'arte del mix & match lo sapevamo già da tempo.

E poi diciamocelo: vederle arrivare tutte insieme durante le varie Fashion Week in un tripudio di colori mixati tra loro in maniera impeccabile, ha sempre un suo perché!

La it girl danese Emili Sidlev ci regala un'ulteriore riprova di questo talento innato per gli abbinamenti, anche quelli più improbabili, ma che regalano un risultato fantastico.

Quello che vi presentiamo è un perfetto esempio su come abbinare i colori pastello per per questo autunno!

Per costruire il suo outfit vivace e bon ton al tempo stesso Emili abbina un blazer azzurro, una gonna rosa e una blusa viola.

Borsa a fiori, mules in pelle bianca e qualche gioiello sono gli accessori must have per completare l'insieme.

Provate a osare anche voi con le nuance pastello: non ve ne pentirete!









Blazer azzzurro THE ROW.

Blusa viola a collo alto MARC JACOBS.

Mini a trapezio con bottoni ton sur ton MIU MIU.

Sabot in pelle bianca MANSUR GAVRIEL.

Borsa a tracolla in pelle rosa ACNE STUDIOS.

Orecchini con pietra dura & OTHER STORIES.

Bracciale della collezione B.zero1 BULGARI.

Occhiali da sole STELLA MCCARTNEY.

