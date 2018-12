Cashmere mon amour: scoprite con noi i maglioni più belli per la stagione fredda



Ogni stagione ha i suoi must e tra quelli irrinunciabili dell’inverno ci sono loro, maglie e maglioni di cashmere. Soffici, leggerissimi e super caldi (il loro potere isolante è 10 volte maggiore rispetto a quello della lana) rappresentano un cardine dello stile timeless.

In altre parole, un classico che più classico non si può, in grado di rendere tutto facile e chic, anche quando le temperature si abbassano drasticamente. Merito dell’aplomb aristocratico di questo capo che, non a caso, vanta tra le sue fan anche la stilosissima Duchessa di Sussex Meghan Markle.

Non lasciatevi però fuorviare dall’idea che si tratti di un “lusso” da riservare alle occasioni formali. I maglioni di cashmere sono i compagni perfetti delle mise quotidiane, grazie alla leggerezza del filato - che consente sovrapposizioni e stratificazioni senza appesantire la silhouette - e alla grande varietà di proposte per la stagione fredda, che spaziano dai basici ai modelli più elaborati, con rouches, motivi geometrici o animalier e dettagli ultra femminili.

Ecco i nostri preferiti!



UNITED COLORS OF BENETTON Modello a girocollo, 100% cashmere.

BALLANTYNE Evergreen, con il celebre motivo a rombi e orlo e polsini a coste.





FALCONERI Dolcevita in cashmere ultralight con collo a costine.





MICHAEL KORS COLLECTION Maglione in cashmere total black, sdrammatizzato dalle maniche corte e dai volant a costine.





& OTHER STORIES Preppy style per il pullover in cashmere con scollo a V e profili a contrasto.





VALENTINO Iconico, con motivo d'archivio della collezione Haute Couture Autunno/Inverno '67-'68.





FABIANA FILIPPI Vestibilità oversize per la maglia in puro cashmere della capsule collection "Alphabeat", disponibile con qualsiasi iniziale.





INTIMISSIMI Maglia in cashmere ultralight effetto seconda pelle con scollo a barchetta.





SAINT LAURENT A righe marinière, con scollo tondo.





SEA Maglione in cashmere dalla vestibilità slim con maniche a sbuffo.





VERONICA BEARD Romantico, con inserti e profili a contrasto.





GIVENCHY Pullover a effetto poncho con maniche ampie e collo alto.





