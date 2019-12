Adorate anche voi il color ruggine ma non sapete mai con cosa abbinarlo? Prendete spunto dal look di Emilia Clarke: sarà tutto più semplice!

Ci sono colori che amiamo follemente ma che evitiamo per non doverci ritrovare in crisi con gli abbinamenti. Non è forse così?

Ebbene, il color ruggine è uno di questi. Una nuance calda, intensa e vibrante, perfetta per l'autunno, che però spesso ci lascia grandi dubbi su come indossarla e come mixarla in maniera armonica.

In nostro aiuto, stavolta, è accorsa Emilia Clarke, con un outfit che ci ha subito fatto esclamare "oh yes!".





La celebre Daenerys Targaryen del "Trono di Spade", presto di nuovo sul grande schermo protagonista della commedia romantica Last Christmas, ci regala la dritta giusta per indossare il ruggine con eleganza e disinvoltura.

Complici una blusa rosa, un cappotto grigio dalla silhouette sartoriale e un paio di pumps nude con tacco vertiginoso. Il giusto incontro tra sobrietà, femminilità e charme.

Pronte a rubarle l'idea? Ecco i pezzi giusti da avere!









Pantaloni color ruggine ZARA

Credits: zara.com





Pumps di vernice CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: net-a-porter.com





Blusa rosa pastello ROKSANDA

Credits: net-a-porter.com





Cappotto lungo MANGO

Credits: shop.mango.com





Orologio con borchie dorate MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it