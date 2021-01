L'attrice è il volto della nuova campagna incentrata su un fondotinta assolutamente da provare. Continuate a leggere per scoprire questa imperdibile novità

Prima Clinique Global Ambassador della storia, Emilia Clarke è già da tempo anche volto della linea make-up del beauty brand. A settembre l’attrice è stata la star della campagna incentrata sulla collezione Even Better, il fondotinta che unisce la performance make-up all’efficacia trattante e sul nuovo correttore Even Better All-Over Concealer + Eraser. Oggi Emilia torna a prestare il suo volto a un nuovo prodotto che si candida a essere un must: Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20.

Even Better Clinical™ Serum Foundation: cos'è e come funziona

L’utilizzo della mascherina ci ha portato a un’attenzione maggiore sul trattamento che deve rispondere a due esigenze in particolar modo: la prevenzione di eventuali imperfezioni e la disidratazione. Clinique lo sa bene ed ecco perché ha messo a punto questo nuovo fondotinta, concepito come ultima fase della skincare routine. Definirlo un semplice “fondotinta”, quindi, non rende l’idea perché Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 non si limita a uniformare la pelle e l'incarnato, perfezionandone l’aspetto, ma riesce anche ad attenuare visibilmente le discromie come le macchie scure, idratando e levigando la pelle a ogni utilizzo. Per questo lo chiamiamo “fondotinta trasformativo”: utilizzandolo per almeno otto settimane, è in grado di rendere la pelle più compatta, radiosa, morbida e levigata, con un tono dall’aspetto più uniforme, anche quando è struccata.

La tecnologia di tre sieri skincare nella formula del nuovo fondotinta

Il merito è della tecnologia di tre sieri skincare. La prima tecnologia aiuta a uniformare l’incarnato e ad attenuare le discromie grazie ai tre derivati della vitamina C - Ascorbato Glucoside, Ascorbito di Magnesio, e Ascorbato-2-Fosfato, ciascuno di un diverso peso molecolare – e alla molecola schiarente UP302 ispirata alla Dianella Ensifolia (o Giglio di Lino) che uniforma il tono e contrasta l’aspetto visibile delle macchie scure, incluse quelle d’età e le cicatrici da acne. Il secondo tipo di tecnologia supporta la barriera idrolipidica grazie all'azione del sodio ialuronato, un umettante che aiuta a fornire un’idratazione istantanea mentre la caffeina lavora per migliorare i livelli generali d’idratazione rendendo la pelle più rimpolpata e confortevole. Inoltre, il colesterolo e la vitamina E la nutrono assicurandole un’idratazione a lunga durata. Infine, la tecnologia levigante e illuminante a base di Acido Salicilico illumina e uniforma la superficie della pelle promuovendo il ricambio delle cellule cutanee. Nella formula troviamo anche una miscela di schermi solari che protegge dall’esposizione ai dannosi raggi UV e previene le discromie cutanee grazie a un ampio spettro SPF 20.

Come usare il nuovo Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20

Prelevate il prodotto e procedete con l’abituale tecnica di applicazione: dita, pennello o spugnetta. Vi suggeriamo di stendere il prodotto dal centro del volto verso l’esterno. Per una finitura impeccabile, usate il pennello Clinique Buff Brush con movimenti circolari fino a uniformare perfettamente il fondotinta sul viso. Modulate la copertura dove e se necessario.

Il tips in più: Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 si può usare in abbinamento con Even Better™ All-Over Concealer + Corrector per illuminare e uniformare all’istante il tono della pelle e per una copertura impeccabile che resiste per tutto il giorno. Potete usare il correttore per correggere le occhiaie o per contrastare le discromie o usarlo per definire e illuminare il volto.

Un packaging eco-sostenibile

Fa bene alla pelle e anche all'ambiente. Even Better Clinical Serum Foundation SPF 20 segue, infatti, l’iniziativa eco-sostenibile Clinique Clean ed è il primo prodotto make-up a farne parte. Il packaging è riciclabile e realizzato con materiale riciclato. Il flacone è realizzato in vetro mentre il tappo e il dosatore sono in plastica riciclata post-consumo (PCR), un tipo di materiale (come una bottiglia d'acqua di plastica) che è già stato utilizzato. L'obiettivo? Ridurre la creazione di nuovi rifiuti di plastica.