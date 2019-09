Se davanti a un paio di ciclisti in denim il vostro primo pensiero è: "Ma come si indossano?", ecco una risposta super cool!



C'è chi li ama alla follia e chi invece li detesta. Fatto sta che i ciclisti sono indiscutibilmente tra le tendenze più forti delle ultime stagioni.

Come abbinarli per un risultato super cool (senza incorrere in scivoloni di stile)? Noi abbiamo preso spunto dal look di Lisa Hahnbueck, l'influencer tedesca immortalata spesso e volentieri dai fotografi di street style, complici appunto i suoi look sempre perfetti.

Per ispirarsi al suo look, basta scegliere un paio di ciclisti di jeans (tutto sommato molto più portabili di quelli super tecnici che hanno spopolato), e mixarli con una t-shirt basic dalla linea oversize e una camicia dalla stampa check.

Il resto del lavoro lo fanno gli accessori: una tracolla in pelle bianca di Chanel, un paio di sandali alti e preziosi dai bagliori metallizzati, occhiali da sole con lenti arrotondate e una manciata di bijoux. Facile, no?

Ecco i pezzi must da acquistare per rubarle l'idea.





Camicia stampa check HOLLISTER

T-shirt oversize ZARA

Ciclisti in denim chiaro MANGO

Sandali in pelle metallizzata AQUAZZURA

Tracolla con catena di perle CHANEL

Collana dorata con charm & OTHER STORIES

Occhiali da sole con lenti tonde TRUSSARDI EYEWEAR

