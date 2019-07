Il connubio di bianco e nero ha sempre un fascino indiscutibile, non trovate?

L'attrice Chloë Sevigny ci convince sempre con i suoi look e con il suo stile easy e sofisticato al tempo stesso.

L'ultimo esempio è proprio l'abbinamento in bianco e nero che vi proponiamo oggi: una mise semplice ma dall'allure francese davvero irresistibile.

Per copiare la sua mise (lei è in total look Miu Miu), vi servirà "armarvi" innanzitutto di un pizzico di quello charme disinvolto che possiede Chloë.

In secondo luogo, basta puntare su alcuni capisaldi del guardaroba femminile, abbinati con estrema cura.

Una romantica blusa bianca con ricami di pizzo e volant, da indossare con una minigonna nera e un paio di mocassini in pelle (lei li indossa con i calzini ma anche senza va benissimo lo stesso.)

Il tocco speciale dell'outfit? Il basco alla francese, un dettaglio di stile da non sottovalutare.

Oltre, naturalmente, alle spille e ai gioielli minimal che illuminano l'outfit con discrezione.

Una soluzione da giorno super chic, da tenere in considerazione anche a Settembre, per un back to school con i fiocchi.





Blusa in pizzo bianco con ruches ZIMMERMANN

Credits: net-a-porter.com





Minigonna con ruches MIU MIU

Credits: net-a-porter.com





Mocassini di vernice MANGO

Credits: shop.mango.com





Minibag stampa cocco PRIMARK

Credits: primark.com





Cappello H&M

Credits: hm.com





Orecchini a cerchio STROILI

Credits: stroilioro.com





Occhiali da sole TRUSSARDI EYEWEAR

Credits: trussardi.com





Spilla CHANEL

Credits: chanel.com