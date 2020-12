Cercate un cappotto un po' diverso dal solito? Puntate sul modello in tartan rosso e mixatelo con questi pezzi must del guardaroba per una resa super stilosa!

Se quest'inverno volete sperimentare qualcosa di diverso e osare con un capospalla un po' particolare, cappotto tartan è quello che fa per voi! L'iconica stampa scozzese infatti riesce sempre a donare un tocco speciale a tutti gli outfit. Basta solo avere l'accortezza di abbinarlo con i capi giusti e con un pizzico di glamour, e il gioco è fatto!

Un esempio? La mise della Fashion Director di Custommade, Therese Hellström, è perfetto e curato fin nei minimi dettagli.

Protagonista, come dicevamo, il cappotto in tartan rosso e nero. Il modello più cool da scegliere? Lungo e oversize proprio come il suo, da mixare con una blusa romantica con le ruches e un paio di pantaloni in satin con coulisse in vita stile jogger pants.

Per tutti i giorni potete tranquillamente optare per un paio di sneakers in pelle e una tracolla compatta ma se cercate qualcosa di veramente speciale, noi adoriamo l'abbinamento con pumps gioiello e clutch in coordinato. Rosa, naturalmente!

Ecco i nostri consigli di shopping per rubarle subito il look!

Cappotto lungo in lana stampa tartan NOIR KEI NINOMIY

Camicia bianca con volant MANGO

Pantaloni blu con coulisse in vita H&M

Pumps di vernice con cinturino di borchie VALENTINO GARAVANI

Maxi clutch BOTTEGA VENETA

Occhiali da sole KYME

