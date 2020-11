L'attrice è stata beccata per le strade di New York con un look tutto da copiare: protagonista un maxi coat in lana di Mango da aggiungere subito in wish list!

Il cappotto perfetto per affrontare l'inverno con stile? La dritta su quale modello acquistare per andare sul sicuro arriva dalla splendida Diane Kruger.

L'attrice tedesca è stata paparazzata per le strade della Grande Mela con un look cool e davvero facile da replicare.

Pezzo chiave dell'outfit il cappotto lungo in lana check di Mango, un modello estremamente versatile su cui vale la pena investire per l'inverno (attenzione però perchè potrebbe andare presto sold out!).

Cappotto in lana oversize MANGO

Credits: shop.mango.com

Da mixare, come fa lei, con una maglia a dolcevita nera, un paio di leggings in pelle e anfibi Dr. Martens con suola bold.

Gli accessori giusti per completare il look? Un cappello in stile baker boy, una maxi borsa in pelle color cuoio (per vivacizzare e spezzare un po' il total black), una collana dorata con pendenti e l'immancabile mascherina d'ordinanza.

Ecco tutti i consigli per gli acquisti!

Maglia a collo alto in modal ultralight con cashmere INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com

Leggings effetto pelle H&M

Credits: hm.com

Anfibi in pelle nera con suola spessa DR. MARTENS

Credits: drmartens.com

Borsa da viaggio PIECES su Zalando

Credits: zalando.it

Collier multfilo con charms MAX & CO.

Credits: it.maxandco.com

Berretto in lana ZARA

Credits: zara.com

Mascherina in maglia MANGO

Credits: shop.mango.com