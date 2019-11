Quest'accoppiata vincente ha conquistato anche Emily Ratajkowski (e il risultato è super chic): ecco come copiare il suo look in poche mosse



Ve l'abbiamo detto più e più volte (ma non ci stancheremo mai di ripeterlo): la combo blazer + jeans è tra gli abbinamenti più azzeccati che possiate fare.

Versatile, chic e soprattutto perfetta in tante, tantissime, occasioni diverse.

Emily Ratajkowski la pensa esattamente come noi, come dimostra il look che ha sfoggiato qualche giorno fa per una passeggiata con il suo amico a 4 zampe.









La star, come da manuale, mixa il suo blazer dal taglio maschile con un paio di jeans cropped e una maglia a dolcevita bianca.

Completano l'outfit un paio di stivaletti cuoio, una tracolla in pelle, orecchini dal design geometrico e una cintura zebrata.

I pezzi giusti per ispirarsi al suo stile sono proprio questi qui!

Blazer maschile ZARA

Jeans a sigaretta LEVI'S

Maglia in cashmere FALCONERI

Cintura zebrata LIU JO

Stivaletti in pelle & OTHER STORIES

Maxi flap bag CHANEL 19

Orecchini a cerchio STROILI

