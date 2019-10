Bastano un blazer e un paio di jeans per affrontare la stagione autunnale con il piede giusto! Ecco 5 idee per abbinarli con stile e indossarli h24.





Prendete uno dei pezzi must delle mezze stagioni, la giacca blazer, aggiungete il capo casual per eccellenza, i jeans, et voilà… la perfetta uniforme per l’autunno è servita!

Nell’immaginario collettivo il blazer è ancora un capo iper formale, da indossare solo a lavoro con i look più ingessati, ma oramai è stato sdoganato anche con gli outfit più casual ed è diventato uno dei pilastri del guardaroba quotidiano, da sfoggiare senza problemi anche solo con un semplice paio di jeans.





L’accoppiata “blazer + jeans” si conferma assolutamente vincente in questo periodo dell’anno e davvero non c’è ragione di non sfruttarla al meglio finché le temperature lo permetteranno.

Questo mix infatti coniuga perfettamente comodità e stile ed è così versatile da poter scelto in un’infinità di situazioni: dal Casual Friday in ufficio all’aperitivo con le amiche.

Come indossarli questi due capi in maniera impeccabile dall’alba al tramonto? Con t-shirt basica o pullover a collo alto durante il giorno; con top in pizzo o camicia bianca di sera: ecco qualche idea per sfoggiare la combo “blazer + jeans” in ogni occasione.





1. Blazer con le frange, jeans e slingback





2. Blazer bianco e nero, jeans e ballerine





3.Blazer beige, jeans e sneakers





4. Blazer nero, jeans e stivaletti animalier





5. Blazer a stampa check, jeans e sandali





