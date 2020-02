Alexa Chung è sempre un passo avanti, non trovate? Rubatele il look in poche mosse!

Modella, vj (ha esordito a MTV UK), conduttrice televisiva e fashion designer. Ma soprattutto icona di stile tra le più apprezzate del panorama internazionale.

Parliamo di Alexa Chung, che non a caso è stata scelta accanto a Tan France al timone di Next in Fashion, il nuovo talent-reality di Netflix dedicato ai talenti emergenti del mondo della moda.

Insomma Alexa e il glamour viaggiano sulla stessa lunghezza d'onda, non c'è che dire.

Come dimostra, quotidianamente, con i suoi look, sempre cool e perfettamente bilanciati (ma come fa?!).

Eccola ad esempio con una mise firmata Prada che vede protagonisti 3 grandi must del guardaroba: un blazer elegante nei toni del beige, un minidress dalla fantasia geometrica e un paio di stivali neri in vernice che, come già saprete, sono stati ampiamente sdoganati anche nella bella stagione. Dunque si tratta di una soluzione favolosa da sfoggiare anche in primavera.

Che cosa aspettate a rubarle l'idea? Ecco i pezzi chiave da acquistare per replicare il suo outfit.

Blazer & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Abito corto a fantasia PRADA

Credits: prada.com

Stivali alti RAID su ZALANDO

Credits: zalando.it

Minibag in pelle metallizzata BULGARI

Credits: bulgari.com

Occhiali da sole ZARA

Credits: zara.com