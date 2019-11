Margot Robbie in Chanel o Charlize Theron in Alexander McQueen? Scegliete la vostra preferita tra le Best Dressed della settimana

La settimana delle celeb è stata scandita, come sempre, da una serie di eventi mondani (e da altrettanti look glamorous!).

Margot Robbie è stata immortalata alla prima di Bombshell a Los Angeles con un total look in tweed super chic di Chanel, mentre la collega Charlize Theron, in occasione degli Hollywood Film Awards 2019, ha indossato un look di Alexander McQueen composto da tunica ricoperta di strass e pantaloni neri eleganti.

Sullo stesso red carpet ha sfilato anche Dakota Johnson con blazer nero di paillettes firmato Saint Laurent.

Sienna Miller, Suki Waterhouse e Brie Larson hanno sfoderato invece 3 mise di Gucci (lasciateci dire una più bella dell'altra!) al LACMA Art + Film Gala 2019: la prima si è presentata con un abito nero di strass, la seconda con un peplum rosa cipria raffinatissimo, e la terza con un gown dress con ampia gonna di tulle e maxi fiocco a contrasto.

Infine, ma non ultimo, mercoledì ha avuto lugo il lancio in anteprima della collezione di Giambattista Valli x H&M: tante le celb accorse, rigorosamente con le creazioni dello stilista per il brand svedese. le nostre preferite? Natasha Stefanenko con la figlia, Ludovica Sauer con un modello lungo ricamato e Annie Mazzola in longdress di tulle nero.

Scoprite con noi chi sono le star meglio vestite della settimana!













Margot Robbie in Chanel alla press conference di Bombshell

Credits: Getty Images





Brie Larson in Gucci al LACMA Art + Film Gala 2019

Credits: Getty Images





Scarlett Johansson in Louis Vuitton alla prima di Marriage Story

Credits: Getty Images





Charlize Theron in Alexander McQueen agli Hollywood Film Awards 2019

Credits: Getty Images





Sienna Miller in Gucci al LACMA Art + Film Gala 2019

Credits: Getty Images





Suki Waterhouse in Gucci al LACMA Art + Film Gala 2019

Credits: Getty Images





Dakota Johnson in Saint Laurent agli Hollywood Film Awards

Credits: Getty Images





Natasha Stefanenko con la figlia Sasha all'anteprima della collezione Giambattista Valli x H&M

Courtesy of Press Office





All'evento di H&M, che si è tenuto mercoledì sera nel flagship store di Milano, era presente anche Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan

Courtesy of Press Office





Tra gli ospiti anche Annie Mazzola con uno degli abiti della capsule collection

Courtesy of Press Office