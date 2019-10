Pronte a scoprire i capi e gli accessori più iconici e tutti i prezzi della capsule collection di Giambattista Valli x H&M? Stay tuned!

Manca poco più di un mese all'arrivo della capsule collection più attesa da tutte le fashioniste del pianeta.

Parliamo della design collaboration Giambattista Valli x H&M, of course, in vendita dal 7 Novembre online e in alcuni store selezionati.

Annunciata a maggio, la nuova collaborazione creativa del brand svedese, fin da subito ha catalizzato l'attenzione di tutte noi (facendoci venire gli occhi a cuoricino). Del resto, chi non desidererebbe poter sfoggiare, almeno una volta nella vita, una delle creazioni principesche dello stilista, famoso per vestire le star di Hollywood sui red carpet più prestigiosi?

E ora che finalmente il sogno è a portata di mano, ma soprattutto di portafoglio, lasciarsi scappare l'occasione sarebbe una vera follia.

Quindi, oltre a segnarsi immediatamente la data del lancio in agenda, meglio dare subito un'occhiata alla collezione e relativi prezzi, per non arrivare impreparate e capire subito quali sono i key pieces da avere!

Giambattista Valli x H&M: i pezzi must have (con i prezzi) GIAMBATTISTA VALLI X H&M (299 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (199 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (149 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (129 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (179 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (29,99 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (59,99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (79,99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (99 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (229 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (79, 99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (79,99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (149 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (299 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (129 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (179 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (24, 99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (59, 99 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (49, 99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (79,99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (59,99 eu)



GIAMBATTISTA VALLI X H&M (14, 99 eu)

GIAMBATTISTA VALLI X H&M (69, 99 eu)

/ 26 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

Immagine apertura: foto di Kyle Weeks