Serata di stelle a Londra per i prestigiosi premi britannici con la presenza di Sua Altezza, la Duchessa di Cambridge.



La corsa verso gli Oscar è ufficialmente aperta: dopo i Golden Globes e i Sag Awards, i riflettori si sono spostati a Londra per i BAFTA (British Academy Film Awards) 2019.

Per i premi del cinema inglese, una parata di celeb davvero notevole: da Margot Robbie in un abito firmato Chanel Haute Couture con maniche voluminose in tulle, a Rachel Weisz in un modello di Gucci a balze, passando per Laura Harrier in un abito midi di Louis Vuitton color arancio (il nuovo colore top di stagione) fino a Lily Collins in Givenchy blu di pizzo, la sfida al look più bello era davvero agguerrita!

Ma gli occhi e i flash dei fotografi erano tutti rivolti a loro, i Duchi di Cambridge, la cui presenza è di rigore ai Bafta. E, inutile dirlo, tutta l'attenzione era per il look della Duchessa, Kate Middleton, con un modello monospalla fluttuante, decisamente "goddes style", firmato Alexander McQueen.

Perfetti anche gli accessori: dagli orecchini appartenuti alla Principessa Diana alle décolleté glitter di Jimmy Choo, Sua Altezza era davvero favolosa sul red carpet.

Curiose di scoprire tutti gli altri look dei Bafta 2019?





Rachel Brosnahan in un modello di Erdem punteggiato da cristalli e con maxi fiocco.





Cate Blanchette in Christopher Kane con dettagli gioiello sulla scollatura.





Maxi maniche in tulle per Margot Robbie in Chanel Haute Couture.





Lucy Boynton con un abito plissé di Dior Haute Couture.





Laura Harrier in Louis Vuitton color arancio, il nuovo colore tormentone dell'anno.





Amy Adams in Prada color bordeaux, nuance perfetta per esaltare i suoi capelli rossi e l'incarnato diafano.





Claire Foy in Oscar de la Renta stile impero con dettaglio a frange.





Look "dark-chic" per Stacy Martin in Dior Haute Couture.





Rachel Weisz in un modello super romantico a balze di Gucci.





Lily Collins con un abito in pizzo color blu elettrico firmato Givenchy Haute Couture.





Irina Shayk con un completo tuxedo dal taglio maschile ma molto sensuale.