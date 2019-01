Tempo di nuove statuette a Hollywood: ecco i look delle star ai SAG Awards 2019



La corsa verso gli Oscar continua: dopo i Golden Globes, eccoci di nuovo a Hollywood per un red carpet pieno di celebrities. La 25esima edizione degli Screen Actors Guild Awards, per quanto riguarda i look, vede trionfare il rosso. Possiamo ufficialmente dire che se una volta vedere un abito rosso sul red carpet era raro, oggi è una consuetudine che le star amano proporre, senza troppi indugi.







Accanto al colore più focoso che ci sia, scelto da Jane Fonda, Rumer Willis, Sandra Oh e tante altre, troviamo una palette decisamente ampia. Rosa, azzurro, arancio, nero (immancabile), viola. Molte le celeb che hanno voluto giocare con le sfumature.



Al contrario qualcuna ha optato per il bianco: Lady Gaga (con un abito che ha sfilato appena 6 giorni fa a Parigi) ed Elisabeth Moss hanno infatti preferito il candore, e una maxi gonna da principesse. Un'altra star che ha voluto cambiare le regole canoniche è stata Emma Stone, sul red carpet con top e pantalone a palazzo.



Date un'occhiata alla gallery e scoprite chi ha vestito chi.

SAG Awards 2019: il red carpet Margot Robbie in CHANEL.

Credits: Getty Images



Lady Gaga in DIOR, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images



Amy Adams in CELINE.

Credits: Getty Images





Emily Blunt in MICHAEL KORS.

Credits: Getty Images



Emma Stone in LOUIS VUITTON.

Credits: Getty Images

Sandra Oh in JENNY PACKHAM.

Credits: Getty Images





Julia Garner in ZAC POSEN.

Credits: Getty Images



Elisabeth Moss in MONIQUE LHUILLIER.

Credits: Getty Images

Alison Brie in MIU MIU.

Credits: Getty Images





Rachel Weisz in GIVENCHY.

Credits: Getty Images



Lucy Boynton in ERDEM.

Credits: Getty Images



Jane Fonda in MAISON VALENTINO.

Credits: Getty Images



Mandy Moore in JASON WU.

Credits: Getty Images

Rachel Brosnahan in DIOR.

Credits: Getty Images



Lupita N'Yongo

Credits: Getty Images





Robin Wright

Credits: Getty Images



Rumer Willis

Credits: Getty Images



Emily Osment

Credits: Getty Images





Gayle Rankin in SANDRA MANSOUR.

Credits: Getty Images

Renee Bargh in RACHEL GILBERTAU.

Credits: Getty Images

Sophia Bush

Credits: Getty Images





/ 21 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...