Si accendono i riflettori sul primo red carpet del 2019: scoprite i look delle star ai Golden Globes



Le vacanze di Natale, per le star, sono arrivate alla fine. E una nuova stagione di premi e tappeti rossi è appena cominciata. Gennaio si inaugura, da sempre, con i Golden Globes e questa 76esima edizione ha riunito come al solito tantissime celebrities.

Se l'edizione 2018 è passata alla storia per la scelta di look total black a sostegno del movimento Me Too, un anno dopo ritroviamo colori, fogge e stampe di tutti i tipi. La causa è sempre viva, al polso o su piccole stoffe che decorano le pochette di alcune celeb.

Date un'occhiata alla gallery per sapere chi c'era: troverete il grand ritorno di Julia Roberts (in lizza per una statuetta), Lady Gaga in versione "fata turchina" e tante altre star con look da non perdere. Scoprite chi li ha firmati...



Red Carpet Golden Globes 2019 Julia Roberts



Emma Stone in LOUIS VUITTON



Rosamund Pike in GIVENCHY





Lady Gaga in VALENTINO



Penelope Cruz in RALPH AND RUSSO



Emily Blunt





Rachel Brosnahan in PRADA



Julianne Moore



Dakota Fanning in ARMANI PRIVE





Caitriona Balfe in MOSCHINO



Sofia Carson in GIAMBATTISTA VALLI



Kiki Layne in DIOR





Sandra Oh in ATELIER VERSACE



Molly Sims



Lucy Liu





Elsie Fisher in KENZO



Judy Greer in ALBERTA FERRETTI



Lili Reinhart





Amy Adams in CALVIN KLEIN



Yvette Nicole Brown



Rachel Weisz





Emmy Rossum



Kristen Bell in ZUHAIR MURAD RESORT



Camilla Belle





Alison Brie in VERA WANG



Dominique Jackson



Melissa McCarthy





Lauria Harrier



Debra Messing



Elisabeth Moss





Jamie Lee Curtis in ALEXANDER MCQUEEN



Heidi Klum in MONIQUE LHUILLIER



Thandie Newton





Kate Mara in MIU MIU



Kristin Cavallari in AMEN STYLE



Jodie Comer in RALPH AND RUSSO





Isla Fisher





Phoebe Waller Bridge in GALVAN LONDON





Holly Taylor



Janelle Monae in CHANEL



Gina Rodriguez in REEM ACRA





Felicity Huffman

Felicity Huffman



Kaley Cuoco





Tara JP Henson



Octavia Spencer



Alyssa Milano in CRISTINA OTTAVIANO





