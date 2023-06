Abiti cut out, scintillanti e super chic: le star questa settimana si sono sfidate a colpi di stile. Scopriamo i look più belli degli ultimi sette giorni!

L'estate è arrivata, ma la Moda non va mai in vacanza. Settimana dopo settimana le nostre celeb ce lo dimostrano attraverso mise memorabili e ad alto tasso di glamour. Tra le varie première ed eventi esclusivi, i nostri radar hanno scovato dei look imperdibili. Tra questi quello indossato da Margot Robbie in occasione della conferenza stampa di "Barbie" tenutasi a Los Angeles presso il Four Seasons Hotel.

L'attrice australiana ha optato per un abito Valentino Pink PP disegnato appositamente per lei dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli e ispirato ad un look della collezione Valentino Primavera/Estate 1993.

Spostandoci a Parigi invece, la sfilata di Jacquemus "Le Chouchou" allo Château de Versailles ha ospitato personaggi di spicco provenienti da tutto il mondo. Tra questi Emily Ratajkowski, seduta in prima fila alla presentazione della collezione Fall/Winter 2023-24. La modella ha stupito tutti con una mise che ricordava quasi quella di una ballerina, ma più audace e sensuale. L'outfit era composto da gonna simile a un tutù, abbinato a un reggiseno con chiusura a bottoncini frontale, maniche molto ampie e trasparenti che lasciavano le spalle nude. A completare il look un paio di Mary Jane bianche con punta squadrata e tacco sottile, cinturino e fiocchetti sul davanti.

O ancora, l'attrice nostrana Francesca Chillemi che in occasione del Filming Italy Sardegna Festival, ha sfoggiato un abito a tulipano in jersey stretch nero con cristalli ricamati a mano ton sur ton di Michael Kors Collection.

Ma le sorprese non finiscono qui... scopriamo insieme tutte le Best Dressed of the Week!

Margot Robbie in VALENTINO

Emily Ratajkowski in JACQUEMUS

Adele in DIOR

Hailey Bieber in BOTTEGA VENETA

Ellie Goulding in PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI

Alexa Chung in EMILIA WICKSTEAD

Chloë Grace Moretz in LOUIS VUITTON RESORT 2023

Francesca Chillemi in MICHAEL KORS

Eva Longoria in JACQUEMUS

Kendall Jenner in BOTTEGA VENETA

Claire Foy in JACQUEMUS

Kate Middleton in BEULAH LONDON

Rachek Brosnahan in un completo gessato grigio con gilet e top nero

Jourdan Dunn in DAVID KOMA

