Simon Porte Jacquemus ha presentato la collezione SS24 negli storici giardini di Versailles. Ecco i look più iconici della sfilata

Già dopo l'annuncio, fatto il 14 giugno dal Designer Francese Simon Porte Jacquemus direttamente sul suo profilo Instagram con uno short movie, la sfilata intitolata "Le CHOUCHOU" emanava una serie di sensazioni e valori legati al romanticismo francese e all'amore che il designer manifesta da sempre per la sua terra d'origine.

"Sarà un momento davvero speciale, sono onorato di presentare la mia prossima collezione in un luogo così storico. Non vedo l'ora di condividere di più con voi di questa collezione e questo progetto unico!" -aveva dichiarato lo stilista francese fondatore dell'omonimo brand.

Le tonalità che prevalgono all'interno della collezione primavera estate 2024 di Jacquemus sono il rosso, il bianco e il blu esattamente come la bandiera Francese. Le modelle e i modelli sfilano per ben due volte su un lungo tappeto di colore rosso, il quale contribuisce a rendere ancora più romantica l'atmosfera, e in abiti ispirati alla principessa Diana e ad archivi del 1800. I volumi sono infatti molto vaporosi, lo si nota dalle gonne e dalle maniche a palloncino, il pizzo è protagonista della scena e le lunghezze sono davvero mini!

Il designer francese ha stupito ancora una volta! In che modo? Chiedendo ai suoi invitati di partecipare ad un mini cortometraggio, poco dopo pubblicato sui social, in cui semplicemente porgevano (con un tono romantico e a tratti sensuale) un "Bonjour!" a tutto il pubblico da casa.

Ma non finisce qui! Si, perché a lasciare nuovamente a bocca aperta sono state le sedute. Queste non erano altro che piccole barche color crema ormeggiate lungo la passerella sul Grand Canal, in cui gli invitati seduti comodamente su dei cuscini, con ombrelli e ventagli per proteggersi dalle alte temperature, si godevano lo show sublime che solo una mente creativa come quella di Simon poteva ideare!

A cura di Elisa Pietrosanti