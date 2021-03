La giovane cantante ha da sempre un look inconfondibile: analizziamo i suoi momenti più iconici davanti e dietro i riflettori

Bella e talentuosa, Dua Lipa è davvero la popstar per eccellenza.

La sua ultima gloriosa apparizione risale alla scorsa settimana sul red carpet dei Grammy, dove ha trionfato sia per il look da sirena anni 90 in Atelier Versace, che per la musica, vincendo il premio di migliore pop album con "Future Nostalgia”.

(Credits: courtesy of press office)

Ma oltre a farci ballare e cantare, Dua Lipa riesce anche a darci interessanti tips di stile perché, insieme al suo inseparabile stylist Lorenzo Posocco, sfoggia outfit iconici ovunque vada, prestando particolare attenzione a indossare creazioni di stilisti emergenti.

Ogni look è studiato fino al minimo dettaglio: quando passeggia per strada al fianco del fidanzato Anwar Hadid, interpreta i video musicali, fino ai post IG da milioni di likes.

Gli outfit scelti da Dua sono pop, colorati e avant garde, proprio come lei, e per questo i designer la corteggiano, sognando di vestirla in qualsiasi occasione.

Grazia.it ha raccolto per voi i momenti di stile più significativi che ad oggi, l’hanno consacrata come fashion icon internazionale.

Dua Lipa: i look indimenticabili dal palco

Come tutte le popstar, Dua Lipa sul palco dà il meglio di sé, sfoggiando costumi di scena "drammatici" e shining. Nell'ultima apparizione ai Grammy era una nuvola rosa in una vaporosa vestaglia color magenta di Versace, che ha poi slacciato scoprendo un due pezzi in Swarovski.

(Credits: Getty Images)

Un altro brand molto amato da Dua Lipa è Thierry Mugler, che ha disegnato per lei diverse jumpsuit super sagomate, come questa con gocce di cristalli ricamate, che la cantante ha indossato in occasione del concerto Studio 2054.

(Credits: Getty Images)

Indimenticabile poi il peplo bianco di Valentino, arricchito da uno smisurato copricapo di piume (disegnato da Philip Treacy X Valentino) che le incorniciava il viso, in occasione del Saturday Night Live.

(Credits: Getty Images)

Dua Lipa: i look iconici dal red carpet

Dal palcoscenico passiamo ora al red carpet, l'habitat naturale dove Dua Lipa sfoggia gown da sirena, sempre luminosi e colorati.

Perfetto quello indossato al Met Ball 2019 a tema Camp, con corpetto ricamato, maxi fiocco e leggings stampato, disegnato da Donatella Versace.

(Credits: Getty Images)

Versace, Versace e ancora Versace con il mini abito che Dua sfoggiò nella sua fase bionda, interamente coperto di cristalli rosa. L'occasione? Era il Tonight Show starring Jimmy Fallon e queste immagini hanno fatto il giro del mondo.

(Credits: Getty Images)

Segni particolari? Camaleontica! Sempre durante la sua fase bionda, Dua Lipa ha fatto un salto nei primi anni 2000 con questo completo minimal in seta bianco di Alexander Wang con tanto di acconciatura stile TLC. Erano i Grammy 2020.

(Credits: Getty Images)

Ma andiamo ancora più indietro, nel 2018, ricordando questo look da fiaba che Dua Lipa ha indossato in occasione dei Brit Awards, in cui era ricoperta da strati di tulle rosa cipria, firmato ovviamente dal mitico Giambattista Valli.

(Credits: Getty Images)

Sono passati pochi anni ma la sua immagine è profondamente cambiata: da "innocente" e romantica grazie a un trucco più leggero e capelli lisci e corti, a sirena sexy fasciata da gown sheer e lunghe onde.

Quale sarà la prossima trasformazione di Dua Lipa?

Dua Lipa: i look studiati dallo street style

Con mascherina o senza, Dua Lipa ci regala grandi gioie anche paparazzata per le strade di NY o LA. Il suo stile daily è sperimentale e ama i mix & match che abbina senza paura di osare. Proprio come per questo look fatto di cropped polo trasparente con reggiseno a vista, pantaloni corti modello tuta e texani cuissardes. Un ensemble coraggioso (e non proprio per tutti, diciamo), ma dalla grande personalità.

(Credits: courtesy of press office)

Dua Lipa indossa sempre le ultime tendenze, interpretandole secondo il proprio gusto. In questo look indossa un completo giacca e pantalone over bianco con reggiseno knitted giallo. Un #OOTD impeccabile.

(Credits: courtesy of press office)

Durante l'ultima paparazzata, Dua Lipa è stata vista al fianco di Anwar Hadid, suo fidanzato da quasi due anni, in un look total black composto da felpa asimmetrica, pantaloni in pelle e super tacchi.

(Credits: Getty Images)

Dua Lipa: i look più amati da Instagram

Con 64 milioni di followers, IG è il social media scelto da Dua Lipa per postare vita privata (poca), lavoro (tanto), e i suoi coloratissimi outfit (tantissimo). Insieme allo stylist Lorenzo Posocco studia mise "sperimentali" e "fun", fatte di tanti brand emergenti o sulla cresta dell'onda, osando molto di più rispetto agli eventi ufficiali. In questa recente foto indossa una creazione fluo e patchwork di Marshall Columbia.

(Credits: Instagram)

In passato ha anche disegnato capsule in limited edition, come quella per Pepe Jeans London, (brand che ha recentemente lanciato un'altra capsule con Brooklyn Beckham) di cui faceva parte questo mini dress in paillettes rosso.

(Credits: Instagram)

Infine in una delle nostre pic preferite: look total rainbow, fasciata in un completo GCDS, che è uno uno dei marchi street che indossa di più in assoluto.

(Credits: Instagram)