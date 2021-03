Lavoro, sostenibilità e denim: abbiamo intervistato Brooklyn Beckham nei panni di fotografo e modello per Pepe Jeans London in occasione del “World Water Day"

“Ho troppi sogni da raccontare”, Brooklyn Beckham ha soli 22 anni ma le idee chiarissime sul suo futuro da fotografo.

In occasione del “World Water Day” (che cade proprio oggi 22 marzo) ha scattato e interpretato la campagna “Wiser Future” di Pepe Jeans London, una collezione di denim sostenibile grazie a una nuova tecnologia di produzione.

(Credits: courtesy of press office)

Ogni capo della capsule è lavorato con la tecnica “Wiser Wash”, un lavaggio brevettato dal brand stesso, che utilizza solo un bicchiere d’acqua a fronte dei 16 litri utilizzati per un normale trattamento.

La produzione di denim è storicamente una delle più inquinanti al mondo, un tema caldo e contestato a cui tanti brand “virtuosi” stanno rispondendo con la promozione di nuove tecniche di risparmio d’acqua, eliminazione delle sostanze tossiche e riciclo dei tessuti.

Pepe Jeans London, storico marchio nato 48 anni fa nella magica Portobello Road, unisce e consacra sostenibilità a stile in una collezione fashion e ricercata.

(Credits: courtesy of press office)

Le immagini della campagna, ideata proprio da Brookyn, sono autoscatti che lo ritraggono solo tra mare e natura, sempre in compagnia della sua macchina fotografica.

Abbiamo avuto l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con lui per parlare della campagna e non solo:

Parlaci della campagna “Wiser Future": quando e dove è stata scattata?

"Abbiamo girato la campagna in una casa sull'oceano. L'idea era di provare a includere gli elementi dell'acqua e fare in modo che il risultato fosse più naturale di un servizio di moda in studio. A causa delle restrizioni Covid, eravamo un gruppo piccolo, il che ha reso tutto molto più intimo."

(Credits: courtesy of press office) "My day with Pepe", il dietro le quinte della campagna "Wiser Future"

Da dove prendi ispirazione per le tue foto? Raccontaci del percorso che stai facendo come fotografo

"Mi ispiro alla natura e alla vita di tutti i giorni, in ogni luogo in cui mi trovo. Ho sempre la macchina fotografica con me e scatto tutto il tempo. Ad oggi ho avuto la fortuna di viaggiare in posti incredibili e fotografare persone straordinarie."

Quali sono i tuoi futuri progetti di lavoro?

"Voglio iniziare a fare video e sto lavorando a un paio di progetti segreti!"

Che rapporto hai con il denim? lo indossi spesso? Quanto è importante per te che sia sostenibile?

"Indosso sempre pantaloni e giacche di jeans tanto che sono diventati un’uniforme per me. Quando ho scoperto la tecnica “Wiser Wash”e la produzione consapevole che c’è dietro, sono stato felicissimo di collaborare con Pepe Jeans e far parte di questo progetto."

In occasione del Word Water day, che consiglio daresti ai tuoi coetanei per avere un approccio più sostenibile nella vita di tutti i giorni?

"Se tutti prestiamo maggiore attenzione alle piccole cose che possiamo fare ogni giorno per risparmiare acqua, energia e risorse naturali della terra, possiamo fare la differenza."

Ora guardate come Brooklyn Beckham prende il suo consiglio alla lettera, mostrandoci come risparmiare acqua anche mentre cuciniamo un piatto di spaghetti alla bolognese. Yum!

(Credits: courtesy of press office) Brooklyn Beckham in cucina