Pronte a scoprire chi si è meritata lo scettro di Best Dressed of the week?

Secondo noi non ci sono dubbi. La più bella della settimana è lei: Dakota Johnson.

L'attrice, ospite della serata esclusiva LACMA Art + Film Gala 2018, ha indossato una creazione total black di Gucci dal fascino gotico che ci ha incantato.

Scelta agli antipodi, ma ugualmente vincente, per Lily Collins che ha optato per un candido midi dress di Markarian con spacco sensuale e spalline di strass.

Tra le più eleganti campeggia come sempre il nome di Julianne Moore, sobria e super chic in lungo nero di Prada.

Super cool Filippa Lagerback immortalata al lancio della collezione Moschino x H&M.

Scoprite con noi chi sono le altre star Best Dressed of the week!





Dakota Johnson in Gucci

Credits: Getty Images





Filippa Lagerback in Moschino x H&M

Courtesy of Press Office





Lily Collins in Markarian

Credits: Getty Images





Julianne Moore in Prada

Credits: Getty Images





Natalia Vodianova in total white alla serata esclusiva organizzata a Parigi per il lancio della capsule collection Balmain x Mytheresa

Courtesy of Mytheresa Press Office





Sara Sampaio in Philosophy di Lorenzo Serafini Resort 2019

Courtesy of Press Office





Gala Gonzalez in Carolina Herrera e gioielli Bulgari

Credits: Getty Images





Gemma Arterton in Delpozo

Credits: Getty Images





Lupita Nyong'o in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images





Liu Wen in Philosophy di Lorenzo Serafini SS2019

Courtesy of Press Office





Rachel McAdams in Rami Kadi Couture

Credits: Getty Images





Caro Daur in Valentino Haute Couture e gioielli Bulgari

Credits: Getty Images





Carey Mulligan in Erdem

Credits: Getty Images