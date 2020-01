Ma anche Chiara Ferragni in minidress e collant Calzedonia, Elisabetta Canalis in lurex al party di Aniye By e tante altre ancora

Non solo SAG Awards! Questa settimana anche altri red carpet hanno coinvolto le star più amate del panorama internazionale.

A cominciare dall'appuntamento con le sfilate Haute Couture a Parigi, che hanno visto la partecipazione di influencer del calibro di Alexa Chung, Jeanne Damas e Sofia Sanchez de Betak. Ma anche di dive di Hollywood come Uma Thurman, Reese Witherspoon e Juliette Binoche. Giusto per citarne alcune.

Nella lista delle celeb meglio vestite della settimana non possiamo poi non annoverare l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, Brand Ambassador di Calzedonia, che ha indossato un paio di collant in cashmere del brand con un abitino corto e anfibi in pelle. Il risultato? Super cool come sempre, che domande!

Elisabetta Canalis ha partecipato alla sfilata-evento di Aniye By ai Magazzini Generali di Milano con un abito in lurex metallizzato mentre la cantante Levante ha preferito un minidress a fiori.

Scoprite con noi chi sono le Best Dressed della settimana!

*** Non dimenticate di dare un'occhiata anche ai look più belli dei SAG Awards 2020 ***

Alexa Chung alla sfilata Dior Haute Couture

Ellie Bamber alla sfilata Chanel Haute Couture

Monica Bellucci da Alexandre Vauthier

Bianca Brandolini D'Adda alla sfilata Valentino Haute Couture

Reese Witherspoon e Bel Powley ospiti alla sfilata Giorgio Armani Privé

Uma Thurman da Dior con il figlio Levon Roan

Ana Girardot da Chanel

Chiara Ferragni con collant in cashmere a rombi di Calzedonia

Clemence Poesy da Valentino

Camille Rowe alla sfilata Dior Haute Couture

Clemence Poesy da Chanel

Leonie Hanne alla sfilata Schiaparelli Haute Couture

Juliette Binoche con Giorgio e Roberta Armani alla sfilata Giorgio Armani Privé

Elisabetta Canalis al party di Aniye By

Sonam Kapoor alla sfilata Valentino Haute Couture

Jeanne Damas da Dior

Natalia Vodianova e Lara Leito alla sfilata Haute Couture di Ulyana Sergeenko

Sasha Luss alla sfilata Chanel Haute Couture

Sofia Sanchez de Betak alla sfilata Dior Haute Couture

Levante da Aniye By

