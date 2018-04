Un primo piatto cremoso e leggero ma, al contempo, ricco di gusto e di nutrimento. Verdure di stagione, legumi e pesce rendono la zuppa di fave, piselli, asparagi e tonno, un pieno di salute e gusto. Si accompagna a una birra artigianale aromatizzata

70 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

150 gr asparagi

150 gr fave sgusciate

150 gr pisellini sgusciati

2 porri

1 rametto prezzemolo

1 costa sedano

1 spicchio aglio

3 cucchiai olio extravergine d'oliva

2 pomodori maturi

150 gr tonno crudo

qb sale

qb pepe nero

Come preparare la zuppa di fave, piselli, asparagi e tonno





1) Scaldate 2 cucchiai d'olio extravergine d'oliva a fiamma bassa, fate quindi appassire 2 porri tagliati finemente (usando soltanto la parte bianca). Dopo 10 minuti di cottura, aggiungete anche 1 spicchio d'aglio e lasciate cuocere per 2 minuti.

2) Togliete l'aglio, unite quindi 150 gr di fave sgusciate, 150 gr di pisellini sgusciati, 1 costa di sedano a tocchetti e 150 gr di asparagi. Coprite, dunque, con 4 dl di acqua calda. Unite anche 1 cucchiaino di sale e cuocete per circa 20 minuti a fiamma bassa, coperto. Aggiustate di sale e passate la zuppa al mixer.

3) Scottate quindi 2 pomodori maturi in acqua bollente per 10 secondi ed eliminate la pelle. Affettateli in due parti, togliete i semi e tagliateli a tocchetti. Fate a dadini anche 150 gr di tonno, unitelo ai pomodori e condite con l'olio restante, 1 rametto di prezzemolo tritato, sale e pepe nero macinato al momento. Versate la zuppa in 4 ciotoline e servite tiepida, dopo aver unito tono e pomodori.