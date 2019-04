Sfiziosi nidi di pasta all'uovo dal ripieno goloso e filante, la creativa forma di uova li rende perfetti per le feste di Pasqua, da servire come primo piatto o come antipasto goloso. Le crocchette con prosciutto cotto e mozzarella, sono facili da preparare, con semplici ingredienti, porterete in tavola un piatto originale molto apprezzato da grandi e bambini. Il vino giusto per accompagnare queste morbide crocchette è la Falanghina del Taburno.