Un primo piatto della tradizione. La ricetta della zuppa classica di lenticchie di Castelluccio prevede l'utilizzo di ingredienti di alta qualità e del territorio. L'abbinamento di lardo, fichi secchi e mandorla, inoltre, conferisce all'insieme un sapore davvero unico e inconfondibile. Questo primo piatto è genuino, corroborante ma, al contempo, anche molto raffinato e ideale per stupire gli ospiti. Ricca di proteine, questa zuppa può diventare un piatto unico accompagnata da pane e da verdure crude di stagione

90 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

250 gr lenticchie di Castelluccio

1 sedano

1 carota

1 cipolla

1 cucchiaio triplo concentrato di pomodoro

qb salvia

6 fette lardo di Colonnata

250 gr farina

50 gr mandorle in polvere

140 gr fichi secchi

10 gr lievito di birra fresco

qb olio extravergine d'oliva

qb sale

qb pepe

Come preparare la zuppa classica di lenticchie di Castelluccio





1) Mettete 250 gr di farina e 50 gr di mandorle in polvere a fontana, versate al centro 10 gr di lievito di birra sciolto in 1,5 dl di acqua tiepida e impastate bene. Aggiungete un po' di sale, 140 gr di fichi secchi a dadini e lavorate per 7-8 minuti. Quindi, fate una palla, mettetela in una terrina coperta di pellicola e lasciatela iievitare per circa 2 ore.

2) Sgonfiate un po' la pasta, suddividetela in 2 panetti, fatela a filoncini, lasciatela lievitare coperta per 30 minuti e mettete in forno il pane a 180° C per 30 minuti. Fate raffreddare e tagliate a fettine sottili.

3) Soffriggete 1 costa di sedano, 1 carota e 1 cipolla tritate finemente in una pentola insieme a 3 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, aggiungete 1 cucchiaio di triplo concentrato di pomodoro e 2 foglie di salvia. Unite 1 l di acqua e le lenticchie.

4) Fate cuocere con il coperchio, a fuoco basso, per circa 40 minuti. Aggiustate di sale e pepe, quindi eliminate la salvia. Dividete la zuppa in 6 ciotole e servitela insieme al pane preparato tostato e 6 fettine di lardo di Colonnata tagliate a metà.