La vellutata di verdure è un primo piatto molto apprezzato per la sua leggerezza e cremosità, ideale da portare in tavola per cena, accompagnata da fette di pane tostato. La crema di carote semplice si prepara velocemente, è gustosa e vegetariana. Se prefarite il brodo vegetale lo potete preparare con la verdura fresca invece del dado.