La pasta fatta in casa è l'ingrediente principale per preparare tanti deliziosi primi. Genuina e nutriente, è ottima con tutti i tipi di condimento, in basa ai propri gusti e a quelli dei propri ospiti. I tagliolini all'uovo fai da te sono facilissimi da fare e per prepararli vi bastano davvero pochissimi ingredienti: uova fresche e farina. Ciò che serve in realtà è giusto un pò di tempo libero a disposizione da dedicare alla cucina.



Ingredienti per 6 persone

5 uova

500 gr farina

Come preparare i tagliolini all'uovo fai da te







1) Su una spianatoia versate a cono 500 gr di farina, fate un foro in superficie e sgusciate all'interno 1 uovo alla volta, poi con l'aiuto di una forchetta iniziate a mescolare le uova con la farina.

2) Proseguite a impastare con le mani per almeno 10 minuti, raschiate la base con una paletta per raccogliere bene tutto l'impasto e continuate a per altri 5 minuti, cambiando la direzione del movimento delle mani e cercando di fare peso con tutto il corpo fino a quando appariranno delle bollicine d'aria. A questo punto fate una palla, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare per almeno mezz'ora.

3) Tagliate la pasta in panetti, appiattiteli con le mani e passate le sfoglie tra i rulli della macchina apposita, partendo dalla tacca più larga fino ad arrivare alla penultima.

4) Infine sempre con l'utilizzo della macchina tagliate le sfoglie a striscioline sottili, i vostri tagliolini saranno pronti per essere cucinati.