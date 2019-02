Un primo di mare davvero irresistibile, ricco e leggero. Un mix di pesci, molluschi e crostacei crea il condimento perfetto per questa pasta dal sapore unico e dal sugo perfetto per un'occasione speciale. I tagliolini all'astice sono ideali per stupire anche gli ospiti più esigenti.



Ingredienti per 4 persone

320 gr pasta fresca

400 gr vongole

200 gr polpetti o moscardini

150 gr pomodoro pachino

100 gr mazzancolla

100 gr scampi

4 astici

3 acciughe o alici sotto sale

2 spicchi aglio

2 dl vino bianco

3 cucchiai olio di oliva extravergine

qb prezzemolo

qb peperoncino in polvere

qb sale

Come preparare i tagliolini all'astice





1) In una bacinella di acqua salata mettete a spurgare 400 gr di vongole per almeno 1 ora. Nel frattempo, eliminate becco e occhio dei polpi, rovesciando le sacche e poi cuoceteli per mezz'ora in una pentola di acqua bollente, pungeteli con una forchetta e quando saranno teneri, lasciateli raffreddare in pentola immersi nella loro acqua di cottura e infine tagliateli a pezzetti. Sciacquate sotto l'acqua corrente 100 gr di mazzancolle, 100 gr di scampi e i 4 astici. Lavate 150 gr di pomodori pachino, togliete la pelle e i semi e fateli a pezzetti

2) Mettete sul fuoco una grossa padella, scaldate 2 cucchiai di olio e fate soffriggere 1 spicchio di aglio e e un pò di peperoncino in polvere, unite i filetti di acciughe dissalate e schiacciateli con una forchetta, poi unite i polpi, i crostacei e cuocete a fiamma alta per 5 minuti. Sfumate con 1 dl di vino bianco, lasciate evaporare e poi unite i pomodorini e proseguite la cottura per altri 10 minuti.

3) Lessate i 4 astici in ua pentola di acqua bollente salata e nel frattempo mettete una padella sul fuoco con un filo di olio e 1 spicchio di aglio schiacciato, scolate le vongole e aggiungetele, fate andare a fiamma vivace, bagnando con 1 dl di vino fino a quando si saranno aperte tutte. Unitele al sugo e fatelo cuocere per altri 2 minuti, aggiungete un pò di acqua di cottura delle vongole quando il sugo si restringe.

4) Mettete una pentola d'acqua a bollire e cuocete i tagliolini, scolateli al dente e tuffateli nel sugo, mescolate e insaporite con il prezzemolo fresco tritato. Servite nei singoli piatti guarnendo con un astice intero.