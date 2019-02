Un primo piatto gustoso e leggero, molto apprezzato per l'assenza di pomodoro, viene accentuato così il sapore della carne di agnello che si sposa perfettamente con i carciofi e la pasta all'uovo fresca fatta in casa. Le taglaitelle in bianco sono facili e veloci da preparare ed è il piatto giusto per il pranzo della domenica.

120 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

400 gr agnello polpa

qb brodo di carne e verdura

qb olio di oliva extravergine

qb pepe

qb sale

4 uova

1 bicchiere/i vino bianco

1 limone

400 gr farina

4 carciofo

1 carota

1 cipollina

1 scalogno

1 sedano coste





Come preparare le tagliatelle in bianco





1) Su una spianatoia versate 400 gr di farina a fontana e al centro sgusciate 4 uova intere, impastate per 15 minuti fino ad ottenere un composto liscioe omogeneo, formate una palla, copritela con un canovaccio pulito e fatela riposare per almeno 1 ora.

2) Prendete una padella capiente e fate rosolare 1 costa di sedano, 1 cipolla e 1 carota lavati e tritati con un filo di olio extravergine d'oliva. Aggiungete 400 gr di polpa di agnello taglaita a pezzetti e sfumate con 1 bicchiere di vino bianco, fatelo evaporare e continuate la cottura per 30 minuti a fuoco basso, aggiungendo del brodo caldo ogni tanto e aggiustate di sale e pepe.

3) Con il mattarello stendete la pasta in lunghe sfoglie sottili e fatele asciugare per circa 20 minuti sulla spianatoia.

4) Pulite 4 carciofi, eliminate le foglie esterne, tagliate le punte con le spine, tagliateli in 4 e togliete il fieno dal cuore. tagliateli a spicchietti sottili e immergetetli in una terrina con acqua e limone per evitare che anneriscano. Prendete una padella e fate rosolare 1 scalogno tritato in 2 cucchiai di olio, aggiungete i carciofi e cuocete con il coperchio per 10 minuti, aggiungendo poca acqua bollente se necessario.

5) Prendete le sfoglie di pasta e arrotolatele e con un grosso coltello tagliate le tagliatelle di 1/2 cm di larghezza. Aprite i rotolini e fate cuocere la pasta in una pentola di acqua bollente salata per pochi minuti, scolatele al dente senza farle sgocciolare troppo e mettetele nella padella con ragù di agnello, unite i carciofi, mescolate e servite subito.