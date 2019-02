Un primo piatto classico della cucina italiana, perfetto perr una cena informale ma anche per il pranzo della domenica. Le tagliatelle al ragù dono facili da preparare, saporite e leggere molto apprezzate da grandi e bambini, se vi piace potete completare il piatto con una grattugiata di parmigiano e qualche foglia di baslico fresco.

Ingredienti per 4 persone

1 foglia/e alloro

4 dl brodo vegetale

qb noce moscata

400 gr carne macinata di suino e vitello

qb olio di oliva extravergine

qb pepe nero

qb sale

1 bicchiere/i vino rosso

450 gr pomodoro pelato

400 gr pasta all'uovo

1 carota

1 cipolla bionda

1 sedano coste





Come preparare le tagliatelle al ragù





1) Lavate la verdura, sbucciate 1 carota e 1 cipolla bionda, tritatele con 1 costa di sedano. Scaldate una casseruola di coccio con 4-5 cucchiai di olio extravergine d'oliva e fate rosolare il trito di verdure, aggiungete 400 gr di carne macinata di suino e vitello, rigirandola in modo che sia rosolata in modo uniforme. Unite 1 foglia di alloro e una presa di sale, soffriggete ancora per 3-4 minuti e sfumate con 1 bicchiere di vino rosso, alzate la fiamma e fatelo evaporare. Unite poi 450 gr di pomodori pelati fatti a pezzetti, un pò di noce moscata e aggiungete 4 dl di brodo vegetale, mettete il coperchio e fate cuocere a fiamma bassa per almeno 2 ore, aggiungendo acqua bollente se necessario.

2) Mettete a bollire una pentola colma d'acqua, salatela e mettete a cuocere 400 gr di tagliatelle all'uovo.

3) Eliminate la foglia di alloro dal ragù e aggiustate di sale e pepe. Scolate la pasta al dente e mettetela nella casseruola con il sugo, mescolate e servite subito.