Il primo piatto estivo per eccellenza, ma che è possibile preparare in qualsiasi momento dell'anno. Gli spaghetti con sugo alle vongole sono un piatto semplice, veloce e di grande successo. Da abbinare a un calice di vino bianco o di prosecco

50 MINUTI

Ingredienti

1 aglio

0,5 dl olio d'oliva

1 dl vino bianco

2 pomodori

1 cucchiaino curry

320 gr spaghetti

1 kg vongole

Come preparare gli spaghetti con sugo alle vongole





1) Mettete 1 kg di vongole in acqua fredda salata per circa 4 ore cambiandola più volte. Quindi, scaldate una casseruola e aggiungete le vongole sgocciolate, 1 cucchiaino di curry e 1 dl di vino bianco. Mettete il coperchio e cuocete per 4 minuti.

2) Sgocciolate le vongole, quindi sgusciatene 2/3. Filtrate, poi, il loro liquido di cottura. Rosolate in un tegame 1 spicchio d'aglio tritato insieme a 0,5 dl di olio extravergine d'oliva, unite anche 2 pomodori spellati e senza semi a pezzetti, il liquido di cottura delle vongole e fate bollire.

2) Fate cuocere 320 g di spaghetti per 2/3 del tempo di cottura. Dunque, trasferiteli nel tegame e terminate la cottura. Infine, aggiungete le vongole e lasciate insaporire per circa 1 minuto.