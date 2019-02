Gli spaghetti sono ottimi per preparare sfiziosi primi piatti, il pesto di pomodori secchi e capperi, unito alle melanzane fritte e alle scaglie di formaggio è un perfetto condimento, dona sapore e il piatto resta leggero, quindi ideale per il pranzo di tutti i giorni. Gli spaghetti con melanzane sono facili da preparare e pronti in poco più di mezz'ora, sono vegetariani e buonissimi.