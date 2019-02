Un primo piatto originale, l'accostamento dei frutti di mare con la verdura è eccezionale, la specialità sta però nella bottarga di cozze che dona al piatto un sapore unico. E' perfetto per una cena importante all'insegna del gusto e della leggerezza. Gli spaghetti con cozze e broccoli, sono facili da preparare e oltre ad essere buonissimi sono anche di grande effetto sulla tavola.

40 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

1 spicchio/i aglio

400 gr broccoli

2000 gr cozza o mitilo

2 cucchiaio/i olio extravergine d'oliva

1 peperoncino

qb sale

400 gr pasta di semola di grano duro





Come preparare gli spaghetti con cozze e broccoli





1) Fate cucere a fiamma bassa 2 kg di cozze in una grande padella, con 1 peperoncino sminuzzazto e 1 spicchio d'aglio spellato. Quando si sono aperte tutte, spegnete e sgusciatele, conservatele nella loro acqua accuratamente filtrata. Fate essicare la metà delle cozze, lasciandole nel forno a 60°C per una notte, poi frullatele per ottenere una sorta di bottarga.

2) In una pentola di acqua bollente salata mettete a cuocere 400 gr di broccoli, scolateli e passateli al mixer con 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva e una presa di sale.

3) Fate cuocere 400 gr di spaghetti in una padella a cui andrete ad aggiungere acqua bollente e l'acqua delle cozze, come se fosse un risotto. a fine cottura aggiungete le cozze sgusciate intere, aggiustate di sale e spegnete.

4) Servite nei piatti mettendo un pò di crema di broccoli sulla quale andrete a mettere gli spaghetti e infine insaporite con una spolverata di bottarga di cozza.