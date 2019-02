Un primo vegetariano e leggero, gustosi spaghetti all'uovo conditi con gli agretti, meglio conosciuti come barba di frate, sono simili a spaghetti verdi e danno un tocco originale al piatto, perfetto per il pranzo di ogni giorno. Gli spaghetti con agretti e olive sono facili da preparare, hanno un sapore delicato e sono ideali da portare in tavola nel periodo estivo.

35 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

1 spicchio/i aglio

250 gr agretto

50 gr olive

qb peperoncino piccante

qb sale

50 gr pomodorino sott'olio

320 gr pasta all'uovo

1 mazzetto/i basilico





Come preparare gli spaghetti con agretti e olive





1) Lavate accuratamente 250 gr di agretti, eliminate le radici e tutti i residui di terra, lessateli per 5 minuti in una pentola di acqua bollente salata e scolateli. Scolate 50 gr di pomodori dal loro olio e tagliateli a filetti. Sbucciate 1 spicchio di aglio, eliminate l'eventuale germoglio e schiacciatelo con l'attrezzo apposito.

2) In una padella fate rosolare l'aglio con 6 cucchiai olio e aggiungete gli agretti, cuocete a fiamma alta per qualche istante poi aggiungete un pezzetto di peperoncino tritato e una presa di sale, abbassate la fiamma e cuocete ancora per 3-4 minuti. Aggiungete infine i pomodori e le olive tagliate a metà, mescolate e spegnete il fuoco.

3) Friggete in una padella di olio bollente le foglie di un mazzetto di basilico, poi scolatele e fatele asciugare su carta da cucina.

4) Cuocete 320 gr di spaghetti all'uovo in una pentola di acqua bollente salata e scolateli al dente, conditela con il sugo e servitela gusrnendo con le foglioline di basilico fritte.