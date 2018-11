Una ricetta autunnale, perfetta per riscaldare le prime serate fredde e anche un'ottima soluzione per i pranzi in famiglia. Nel risotto con zucca gialla e speck, la dolcezza si sposa alla perfezione con una gustosa croccantezza salata. Un contrasto eccezionale, fatto risaltare anche dall'abbinamento con un vino ad hoc. Per chi ama i rossi, il Lambrusco non delude

65 MINUTI

Ingredienti per 6 persone

60 gr grana padano

5 cucchiai olio extravergine d'oliva

qb pepe

300 gr riso arborio

qb sale

12 fette speck

300 gr polpa di zucca gialla

3 foglie salvia

Come preparare il risotto con zucca gialla e speck





1) Fate scaldare 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva in un tegame antiaderente, aggiungete quindi 300 gr di polpa di zucca gialla a tocchetti, 3 foglie di salvia, 1 porro a rondelle, un pizzico di sale, 1 mestolo grande di acqua calda e fate cuocere coperto per 15 minuti.

2) Dunque, aggiustate di pepe e togliete la salvia. Spegnete il fuoco. Fate cuocere 300 gr di riso arborio per metà del tempo indicato sulla confezione. Dunque, ricoprite con 12 fette di speck il bordo interno di 6 stampi a cerniera da 9 cm. Unite il riso alle verdure, aggiungete anche 60 gr di grana padano.

3) Suddividete tutto negli stampi, schiacciate bene con un cucchiaio per compattare gli ingredienti. Fate cuocere in forno a 300° C per 15 minuti. Prima di sformare, attendete 5 minuti.