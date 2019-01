Un primo piatto tradizionale, semplice ma sempre raffinato ed elegante. La ricetta del risotto allo Champagne è l'esordio perfetto per il menu di San Valentino. Prepararlo è facile, adatto anche a chi è meno esperto in cucina. Provatelo con un calice di Champagne e dopo un antipasto a base di formaggi e confetture. Un menu afrodisiaco, gustoso e ideale per chi ha gusti classici