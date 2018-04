Un primo piatto classico ma sempre molto apprezzato. Il risotto agli asparagi e zafferano è un piatto primaverile, molto nutriente e cremoso. La ricetta è tradizionale e l'abbinamento perfetto è con un vino bianco fresco

50 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

320 gr riso Carnaroli

qb vino bianco

1 cipollotto

qb brodo vegetale

40 gr parmigiano grattugiato

80 gr burro

qb sale

qb pepe

2 cipollotti novelli

200 gr asparagi

100 gr piselli sgranati

1 cucchiaino zafferano stimmi

0,5 dl panna fresca

Come preparare il risotto agli asparagi e zafferano





1) Pulite 200 gr di asparagi ed eliminate la parte finale del gambo, lavateli e fateli a tocchetti. Fate a spicchi 2 cipollotti novelli e lasciate sciogliere 20 g di burro in un tegame. Quindi, unitevi le verdure che avete preparato, fatele insaporire e, se asciugano troppo, bagnatele con brodo vegetale caldo. Aggiustate di sale e pepe, cuocete per 10 minuti e, quindi, aggiungete 100 gr di piselli sgranati. Cuocete per altri 5 minuti.

2) Mettete 0,5 l di panna in una terrina, unitevi 1 cucchiaino di stimmi di zafferano, sminuzzandoli, e amalgamate. Quando tutte le verdure saranno cotte, unite la panna allo zafferano, mescolatele e lasciatele insaporire a fiamma alta. Tenetele, poi, da parte.

3) Fate imbiondire 1 cipollotto tritato in 30 g di burro in una casseruola capiente, aggiungete 320 gr di riso Carnaroli, fatelo tostare e poi sfumate con vino bianco. Mescolate e cuocete aggiungendo mestoli di brodo vegetale caldo.



4) Fate mantecare con il burro rimasto e con 40 gr di parmigiano reggiano grattugiato, mescolate e fate riposare coperto. Quindi, distribuite il risotto nei piatti e adagiate su ciascuno alcune cucchiaiate di verdure calde. Aggiustate di pepe nero.