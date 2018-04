Un primo piatto da veri gourmet. Il risotto agli asparagi con cialde croccanti unisce una ricetta tradizionale all'elemento originale della cialda. Un'alternativa, molto scenografica, è servire il risotto direttamente nelle cialde di grana lasciate raffreddare sul dorso di un bicchiere capovolto

30 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

300 gr riso Carnaroli

600 gr asparagi

50 gr lardo a fette

20 gr burro

2 cipollotti

1/2 bicchiere vino bianco secco

1 l brodo vegetale

40 gr grana padano grattugiato

qb sale

qb pepe

Come preparare il risotto agli asparagi con cialde croccanti





1) Cuocete 600 gr di asparagi a vapore per 7-8 minuti poi frullateli tenendo da parte alcune punte intere.

2) Ora rosolate 50 gr di lardo a fette e 2 cipollotti finemente affettati in una casseruola, quindi aggiungete 300 gr di riso Carnaroli e fatelo tostare. Sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco e unite gli asparagi frullati a purea. Fate cuocere il riso aggiungendo 1 l di brodo vegetale caldo.

3) Dividete 40 gr di grana padano in 4 parti uguali. Quindi formate 4 dischetti con il grana su una teglia foderata con carta da forno e fateli cuocere in forno a 200° C per 5 minuti. Mantecate il riso con 20 gr di burro, aggiustate di sale e pepe. Infine, aggiungete le punte intere degli asparagi e le cialde croccanti di grana.