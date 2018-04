Una ricetta molto raffinata e perfetta per ogni occasione. Il riso con gamberi e asparagi è un primo piatto ma diventa facilmente anche un piatto unico, ricco di carboidrati e proteine. La presenza dello zenzero aggiunge alla pietanza un tocco esotico, fresco e leggermente piccante

55 MINUTI

Ingredienti per 4 persone

160 gr riso patna

1 mazzo asparagi

12 gamberoni

3 fettine zenzero

1 scalogno

4 dl brodo vegetale

qb olio extravergine d'olivva

qb sale

qb pepe

Come preparare il riso con gamberi e asparagi





1) Tritate finemente 1 scalogno con 2 fette di zenzero. Dividete il trito in 4 e mettetene 1/4 in ogni cocotte insieme a 1 cucchiaino d'olio extravergine d'oliva. Sgusciate 12 gamberoni, tagliateli a metà e metteteli nelle cocotte.

2) Tagliate a rondelle i gambi di 1 mazzo di asparagi e sbollentateli in acqua salata per 5 minuti. Mettetene metà nelle cocotte con i gamberoni, 4 parti di 160 gr di riso patna e in ognuna versate 1 dl di brodo bollente. Disponete sopra le punte degli asparagi, un po' di olio e pepate.

3) Mettete il coperchio e cuocete in forno a 200° C per 40 minuti. Quindi frullate i gambi degli asparagi restanti insieme a 1 mestolino di acqua di cottura, 1 rondella di zenzero sminuzzata e 2 cucchiai di olio extravergine dl'oliva, salate e pepate. Dunque, servite il riso insieme alla salsa.